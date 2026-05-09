La Fundación Santa Fe dio a conocer un detalle poco conocido sobre el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien murió este viernes 8 de mayo a los 64 años en Bogotá.

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La clínica, que durante mucho tiempo fue una de las encargadas de los tratamientos del dirigente político, se pronunció por medio de un comunicado.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria. Esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad, y acompañamiento en este momento de dolor. La Fundación Santa Fe de Bogotá eleva una voz de condolencia y respeto, extendiendo un mensaje de fortaleza a sus seres queridos y allegados”, se lee en el escrito de la clínica.

Con la misiva, se confirmó que el líder del partido Cambio Radical murió en su residencia, en Bogotá, pero bajo cuidado de especialistas de la clínica.

La Fundación Santa Fe, en 2025, informó sobre una intervención por complicaciones neurológicas que necesitaron de intervención quirúrgica.

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“La Fundación Santa Fe de Bogotá informa, a solicitud del señor exvicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Lleras, que el día de hoy 23 de abril de 2025 fue sometido a una intervención neuroquirúrgica programada, y se recupera de manera satisfactoria”, se lee en el comunicado de ese momento.