Una de las facetas más recordadas de Germán Vargas Lleras, quien falleció este viernes 8 de mayo en Bogotá a los 64 años, fue la de senador. En su instancia como congresista, durante un debate de control político sobre la zona de distensión y la ley 418, dejó uno de los discursos más recordados en el Congreso.

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Ese día, el 2 de octubre de 2001, como parte del Partido Liberal, en ese momento de oposición, Vargas Lleras desplegó una gran cantidad de quejas en contra del Gobierno sobre el uso que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) le daban a la zona de distensión en el Caguán.

El político dijo en el Senado, ante el entonces ministro del Interior, Armando Estrada, y el de Defensa, Gustavo Bell, del Gobierno de presidente de la época, Andrés Pastrana, que en la ‘zona neutral’ se estarían cometiendo delitos inadmisibles por parte de la guerrilla, que tenía completo control del área.

Vargas Lleras denunció que los 42.139 kilómetros que el Gobierno le había entregado al grupo guerrillero en San Vicente del Caguán, en Caquetá, había sido usado para asesinar civiles secuestrados.

Hizo mención que en la zona habían 132 personas secuestradas y que había indicios de que 17 fueron asesinadas, entre ellos Miguel Martínez y Leonardo Cruz.

También dijo que la entonces representante Consuelo González Perdomo estaba secuestrada en el sitio de Otos, dentro de la zona de despeje. La política había sido secuestrada meses antes, en septiembre de 2001, mientras se trasladaba por la vía entre Pitalito y Neiva. Estuvo en poder de las Farc durante más de seis años.

Añadió que había pruebas de que en la vereda La Julia había 50 civiles secuestrados y 37 miembros del Ejército.

Por otro lado, denunció que de las 10.200 hectáreas de coca que había en 1998 en el despeje, para el 2001, había aumentado a 13.500. Apuntó que se reportó el uso de las pistas de aterrizaje de Guío, el Yarí, Candilejas, La Julia —reconstruidas por la guerrilla—, y Tomanchiclán, que se construyó después del inicio de los diálogos de 1998.

Incluyó en su discurso que había tres laboratorios de producción de cocaína y cinco cristalizaderos, usados para la elaboración de la pasta de coca en la zona. Agregó que la guerrilla había robado 20.000 cabezas de ganado.

Denunció también que había seis bases de adiestramiento militar: Cuadro Isaías Perdomo, la Escuela Jungla, Laguna de Madroño, Morguo, Base La Macarena y Base Mesetas). Acusó al grupo armado de tener vínculos con mafias rusas, ucranianas, croatas, jordanas e irlandesas.

Habló de que en la zona de distensión, según trabajos de inteligencia, integrantes del Ejército Republicano Irlandés (Ira) habrían capacitado a las Farc sobre el manejo de explosivos y de armas químicas. A la zona también habrían ingresado, de acuerdo con su discurso en ese momento, turcos, pakistaníes, camboyanos, alemanes y ex militares cubanos y venezolanos.

Mencionó que el Gobierno habría dado varias “patraseadas”. Denunció que el 15 de diciembre de 1998 el Batallón Cazadores sale de la zona luego de que el Gobierno hubiera dicho que iban a fortalecer la presencia constitucional en el Caguán; luego, el 11 de noviembre de 1998, el Gobierno advirtió que el despeje permanece ‘textual’ en San Vicente del Caguán, Mesetas, Vistahermosa, La Macarena y la Uribe, “pero continuarán las autoridades civiles y judiciales”. Sin embargo, las últimas salieron una semana después. Según Raúl Reyes, que fue vocero de las Farc, se habría dado por un acuerdo.