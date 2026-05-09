El presidente Gustavo Petro presentó este viernes el Jaguar, un fusil producido por la empresa estatal Indumil, que espera que sea un motor de desarrollo para el país y parte de una transición de la estrategia de defensa nacional.

La idea, dijo Petro, es “desarrollar la industria militar colombiana con grandes propósitos, (como) que el país tenga la capacidad de defenderse a sí mismo haciendo sus armas”.

“Un país que no hace sus armas y usa armas de otros países tiene una debilidad manifiesta, una vulnerabilidad que en cualquier momento se expresa”, añadió el mandatario durante el acto de presentación del fusil, que tuvo lugar en Soacha, localidad al sur de Bogotá.

Según la Presidencia, el Jaguar incorpora mejoras frente al sistema Galil ACE de origen israelí que utiliza actualmente la fuerza pública, entre ellas la reducción aproximada del 15 % en peso, mayor ergonomía, modularidad, facilidad de mantenimiento y adaptación operacional, así como mayor resistencia en condiciones extremas.

El fusil colombiano cuenta con un 65 % de polímeros de alta resistencia, lo que permite disminuir el peso del arma y mejorar la movilidad y resistencia a la corrosión.

Ovidio Gonzalez S/Presidencia Uniformados de las Fuerzas Militares portando el fusil Jaguar.

“Este fusil no usa software y a veces no es bueno usar los software, la guerra del mundo de hoy demuestra (...) que lo único puede sobrevivir un apagón de software son las armas analógicas y de eso hay que aprender”, añadió Petro.

El nombre Jaguar fue escogido tras una convocatoria nacional en la que participaron ciudadanos de distintas regiones del país y, según Indumil, este animal representa fuerza, precisión, adaptación y conexión con el territorio y la naturaleza americana, además de ser un símbolo ancestral de varios pueblos indígenas del continente.

Sin embargo, desde el año pasado Petro se hace llamar a sí mismo Jaguar por lo que significa ese felino.

Transformación de la estrategia de Defensa

En julio pasado, Petro dijo que pondría en marcha una transformación en la estrategia de defensa del país que incluye diversificar los proveedores de armamento militar, al advertir que “los que eran amigos antes no lo son ahora”, en una aparente referencia a la crispación con Estados Unidos y a la ruptura de relaciones con Israel por la guerra en Gaza.

El mandatario planteó entonces que esa transición tendrá dos fases: una primera de compras a distintos países, como la adquisición de cazas suecos Gripen, y una segunda que busca fortalecer la producción nacional para que Colombia sea “dueña de sus propias armas”.

Por eso su Gobierno anunció en abril del año pasado que había seleccionado a la industria sueca Saab para el suministro de los cazas que remplazarán la vieja flotilla de aviones Kfir adquirida de segunda mano a Israel en la década del 80.