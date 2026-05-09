El centro comercial Nuestro Bogotá se pronunció a través de un comunicado sobre la muerte de un hombre en sus instalaciones este viernes 8 de mayo.

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Según las primeras versiones, el ciudadano, de 29 años, falleció luego de un accidente en un ascensor dentro del centro comercial, ubicado en la localidad de Engativá de la capital de la República.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana. El sujeto cayó desde un cuarto piso, en hechos que aún no han podido ser esclarecidos.

Ante las versiones que han circulado en medios de comunicación y redes sociales, Nuestro Bogotá aclaró que el hombre sufrió el incidente cuando “se encontraba en uno de los restaurantes que operan dentro del centro comercial”.

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“Tan pronto como se conoció el hecho por parte de la administración del centro comercial, se contactaron a las autoridades pertinentes y se facilitó la logística para permitir el desarrollo natural de las investigaciones”, aseguró.

Explicó además que por tratarse de un “incidente” que ocurrió en el interior de uno de los locales comerciales y no comprometer a ninguna de las áreas comunes de Nuestro Bogotá, la administración del centro comercial “no tiene ni tendrá acceso a los pormenores del hecho”.

En ese sentido, indicó que los “resultados y hallazgos de las investigaciones por parte de las autoridades competentes se le comunicarán de manera directa a los involucrados”.

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También afirmó que el incidente no estuvo relacionado con el funcionamiento de ninguno de sus equipos de transporte vertical, es decir, ascensores o escaleras eléctricas.

“Estos reciben un mantenimiento profesional y riguroso de manera periódica para garantizar la seguridad de todos los usuarios”, aseguró.

El centro comercial lamentó lo ocurrido y se solidarizó con todos los allegados del ciudadano fallecido.