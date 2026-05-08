Los avances del Gobierno de las oportunidades en materia de conectividad y acceso a Internet marcan un punto de inflexión histórico, alcanzando niveles nunca vistos, en especial en las zonas rurales y apartadas del país. Entre 2022 y 2025, más de 3,5 millones de nuevos hogares fueron conectados, lo que equivale a entregar acceso a Internet a 10,1 millones de personas que antes no lo tenían.

Esto es resultado de una inversión histórica que ronda los $3,3 billones entre 2023 y 2026, que permitieron adelantar una transformación sin precedentes en conectividad digital, superando inversiones de vigencias anteriores y consolidando la conectividad y la apropiación digital como una prioridad nacional.

“Nuestro énfasis siempre fue la conectividad con propósito: las comunidades deben tener acceso a Internet, pero también con herramientas, programas y conocimientos para sacarle el mayor provecho. Hoy podemos decir que estamos cerrando la brecha en el país, y seguiremos hasta el último día de nuestra gestión desplegando redes y dejando más personas con Internet en todo el país”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

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El mayor impacto se registra en las zonas rurales, donde la conectividad creció de 32,2% a 56,9%, un incremento cercano a 25 puntos porcentuales, un avance lleva a que, por primera vez, más de la mitad de los hogares rurales estén conectados, reduciendo en un 13% la diferencia frente a las ciudades.

En estos tres años, el país salió de un rezago en infraestructura y reactivó el despliegue de redes, con resultados concretos, como cerca de 4.800 km nuevos de fibra óptica, con lo que la red nacional alcanza ahora los 25.000 km acumulados. Vale la pena decir que antes de 2022, pasaron seis años sin que se desplegara fibra óptica por el país.

Además, la era del 5G llegó al país, y en este momento ya se tienen 3.063 estaciones base en operación. A nivel de cobertura, estas redes ya llegan a 184 municipios, donde vive cerca del 70 % de la población nacional. Actualmente, hay 9,26 millones de accesos móviles de 5G, que equivalen al 18,6% del total.

El avance no se limitó a tener más accesos, sino a cubrir el país de manera equitativa, para llegar a los colombianos y colombianas que nunca habían tenido Internet. A través de diferentes programas y estrategias, cerca de 276.000 hogares fueron conectados en regiones históricamente excluidas. Los hechos hablan por sí solos: en Vaupés triplicamos los hogares conectados, y en Chocó y La Guajira prácticamente se duplicaron, para entregar tecnología con dignidad a quienes más lo necesitan.

Un proyecto que entregó conectividad lugares que nunca habían tenido fueron las Zonas Comunitarias para la Paz (ZCP), estructurado inicialmente para desplegar 1.262 zonas Wifi en sedes educativas de 161 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esta iniciativa beneficia a 192.000 estudiantes y docentes, e indirectamente a cerca de 12 millones de personas, habitantes de las zonas aledañas a las ZCP. Gracias a un proceso de reinversión, se desplegaron el proyecto llegó a 1.405 zonas instaladas.

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Reglas claras para conectar más

La expedición del Decreto 1031 de 2024 estableció un procedimiento único nacional para el despliegue de redes, reduciendo trámites y acelerando la expansión de la conectividad. Además, el Gobierno expidió Política de Gestión del Espectro 2026–2029, hoja de ruta para la gestión de este recurso, con objetivos enfocados en optimizar su uso, habilitar el despliegue de nuevas tecnologías (5G y futuras generaciones) y cerrar brechas digitales.

Esta estrategia se basa en 32 acciones, ocho objetivos estratégicos y una gestión flexible del recurso para el desarrollo tecnológico, con líneas de acción como modernización regulatoria, uso eficiente y dinámico del espectro, fortalecimiento de capacidades institucionales y promoción de innovación y nuevos modelos de acceso.

El desafío, más que conectar, ahora es la apropiación y el uso de Internet para cambiar las vidas de los y las colombianas. Con dignidad cumplimos, y el gobierno ahora busca que la conectividad sea accesible y aprovechada para estudiar, trabajar o emprender, y así generar verdaderos beneficios para las personas. Esta será la orientación en el último tramo de esta gestión.