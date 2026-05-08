Las autoridades de la ciudad colombiana de Barrancabermeja, en el centro del país, pidieron al Ministerio de Ambiente “priorizar la zona en el plan de choque” para el control de los hipopótamos introducidos hace 40 años por el narcotraficante Pablo Escobar ya que tienen registros de la presencia de tres ejemplares de esa especie invasora en el área.

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“Queremos que se priorice Barrancabermeja dentro del protocolo para el manejo de la especie de hipopótamos porque aquí ya tenemos tres identificados en dos áreas”, manifestó el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, Leonardo Granados.

La Alcaldía de Barrancabermeja se reunió con el Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas (Cornare) y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, entre otras entidades, para coordinar un plan de control prioritario en esa ciudad.

Granados explicó que expusieron la situación que atraviesa la zona y llevaron a cabo talleres de sensibilización con la población para que tome medidas de control ante la presencia de estos paquidermos.

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Esta reunión ocurre tras la aprobación en abril del último plan de manejo de hipopótamos del Ministerio de Ambiente, que incluye la eutanasia de 80 ejemplares y el traslado a centros de custodia para su control.

“Esta problemática tan grave pone en riesgo a especies nativas y también a pescadores”, recordó Granados, quien calificó como positiva la reunión con las autoridades ambientales.

“Hemos venido actuando de manera diligente para resolver un problema que cada día genera temor en medio de la comunidad”, añadió.

El problema comenzó cuando Escobar introdujo en la década de los 80 cuatro hipopótamos para su zoológico privado situado en la Hacienda Nápoles, en la región del Magdalena Medio. Con la muerte del capo, en diciembre de 1993, comenzó la decadencia de la propiedad y los animales escaparon, pero encontraron en la zona un hábitat perfecto.

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Barrancabermeja, que alberga la principal refinería petrolera de Colombia, está a 230 kilómetros de la Hacienda Nápoles, en el departamento de Antioquia, desde donde esta especie invasora se extendió a otras localidades ribereñas del río Magdalena en las que ahora habita.

Traslado a la India

Tras el anuncio del Ministerio de Ambiente de realizar la eutanasia a 80 hipopótamos, la organización india Vantara propuso llevarse a estos ejemplares hasta su centro privado de rescate y zoológico en la ciudad de Jamnagar, en el estado de Guyarat (oeste).

Por ello, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo esta semana reuniones con la organización india para seguir adelante con el protocolo requerido para lograr el traslado de estos 80 paquidermos.

“Como resultado de esta reunión tenemos una visita a Colombia por parte del equipo de Vantara en las próximas semanas, que evaluará las condiciones actuales de los hipopótamos para construir una propuesta integral de traslocación (traslado)”, dijo Vélez en su cuenta de X.

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Asimismo, se acordó que Vantara adelante las gestiones gubernamentales de la India para que este país autorice el recibimiento de los hipopótamos, según establece la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).