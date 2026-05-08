Año con año la revista Forbes saca su listado de los que considera las personalidades más ricas del mundo, los mejores CEO, los países con más multimillonarios, los dueños de equipos más ricos del mundo y no puede faltar el de las mujeres más poderosas.
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Este año el citado medio categorizó a las 100 colombianas más destacadas en diferentes ámbitos: política, arte, farándula, ciencia, banca, medios de comunicación, entre otros.
Una de las más destacadas es la barranquillera y diseñadora Silvia Tcherassi de la que resaltan “ha marcado un antes y después en la industria de la moda latinoamericana. Su visión creativa complementada con una arrolladora actitud empresarial le permitieron consolidar una marca referente en Colombia y el mundo”.
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El listado también pone su foco en la ciencia en la que sobresalen nombres como Diana Trujillo y Liliana Villarreal, las dos científicas que hicieron parte de la misión Artemis de la NASA que se adentró por primera vez en el lado oculto de la Luna.
Resaltan además a figuras como la directora de esta casa editorial EL HERALDO, Erika Fontalvo, de quien señalan que su dirección ha sido clave en la transformación digital del diario caribeño “manteniendo su influencia editorial en la región y su voz en el debate periodístico nacional”.
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Las artistas también tuvieron su espacio en la lista en la que aparecen cantantes como Shakira y Karol G, referentes mundiales de la música latina. La barranquillera es tal vez la figura femenina colombiana más conocida en el globo, mientras que la paisa se ha hecho un espacio meritorio dentro de la industria de la música urbana históricamente dominado por los hombres.
Forbes aclaró que su listado no es un ranking “por lo que todas en el listado se presentan con la misma importancia”.
Listado completo de las 100 mujeres colombianas más poderosas
- Silvia Tcherassi, diseñadora y empresaria
- Susana Peláez, gerente de Cusezar
- Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen
- Samira Fadul, vicepresidenta de Bavaria
- Ángela Hurtado, presidenta de JP Morgan
- Camila Escobar, directora de Colfuturo
- Natali Leal, gerente General de Opain
- Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación
- Ángela López, presidenta de Mazda de Colombia
- Francia Márquez, vicepresidenta de la República
- Shakira, cantante
- Karol G, cantante
- Sofía Vergara, actriz
- Beatriz Dávila de Santo Domingo, filántropa y empresaria
- María Lorena Gutiérrez, CEO de Grupo Aval
- Linda Char, miembro del consejo de administración de Olímpica
- Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón
- Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad
- Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo
- Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá
- Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
- Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
- Elvia Milena Sanjuán Dávila, gobernadora del Cesar
- Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó
- Rafaela Cortés, gobernadora del Meta
- Maritza Pérez, vicepresidenta de Banca Personal de Davivienda
- Melissa Orrego, representante a la Cámara Centro Democrático
- María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico
- Carmen Abondado, presidenta de la Junta Directiva Grupo Daabon
- Marcela Perilla, jefa del segmento corporate de SAP para América Latina
- Luz María Correa, presidenta Junta Directiva Construcciones El Cóndor
- Ángela María Orozco, vicepresidenta Senior de Avianca
- Ana Milena López, presidenta de Corficolombiana
- Martha Isabel Woodcock, presidenta Ejecutiva de Banco Santander
- Marcela Torres, gerente General Nu Colombia
- Camila Osorio, tenista
- Lucy Inés García, gobernadora de Sucre
- Adriana Magali Matiz, gobernadora de Tolima
- Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia
- Elizabeth Rey, presidenta de Citi Colombia
- Marcela Velásquez, directora General Tetra Pak Andina
- Adriana Casadiego, directora de Hyundai Colombia
- Liliana Restrepo, cofundadora de Frisby
- Gygliola Aycardi, cofundadora de Grupo Bodytech
- Luz Ángela Castro, directora General de Ocesa Colombia
- María Mercedes Montejo, directora Ejecutiva Sony para la Región Andina
- Sophie Douer, gerente de Grupo Pat Primo y cofundadora de Seven & Seven
- Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo
- Karen Brazdys, presidenta de Brinsa
- Catalina Ricaurte, gerente General de Merck para Colombia, Ecuador y Perú
- María Fernanda Suárez, presidenta de Banco Popular
- Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República
- Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República
- Laura Moisá, codirectora del Banco de la República
- Claudia Margarita Zuleta, senadora
- Leonor Espinosa, chef
- Johanna Ortiz, diseñadora
- Johana Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna
- Natalia Bayona, directora Ejecutiva de ONU Turismo
- Diana Trujillo, directora de vuelo de la Nasa
- Lyana Latorre, directora Fundación Rockefeller en América Latina
- Nina García, editora en jefe de la revista Elle
- Beatriz Fernández, cofundadora de Crepes & Waffles
- Marcela Granados, directora Fundación Valle de Lili
- Carolina Espitia, gerente General de Alpina
- Sandra Vélez, presidenta Grupo Ethuss
- María Victoria Dávila de Murgas, presidenta de Oleoflores
- Karen Scarpetta, country Manager de Tesla Colombia
- Ana Margarita Albir, presidenta de ADL
- Liliana Villarreal, directora de aterrizaje de la misión Artemis II de la Nasa
- Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports
- Claudia Elena Vásquez, gerente General de Universo Vives
- Sandra Hinestroza, directora general de HP Colombia
- Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes
- Claudia Restrepo, rectora de EAFIT
- Emilia Restrepo, rectora del CESA
- Johana Aranda Rivera, alcaldesa de Ibagué
- Nadia Blel, senadora
- Carolina Corcho, senadora
- Adriana Noreña, vicepresidenta de Google Hispanoamérica
- Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW
- María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas y directora de AmCham
- Ilia Calderón, presentadora del Noticiero Univisión
- Vicky Perea, directora de El País
- Erika Fontalvo, directora de El Heraldo
- Luz María Sierra, directora de El Colombiano
- Juanita León, directora y cofundadora de La Silla Vacía
- Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana
- Adriana Cárdenas, gerente de Visa
- Ángela Mendoza, gerente de Uber para Colombia, Perú y Ecuador
- Ivonne Orozco, CEO de Keralty Colombia
- Linda Caicedo, futbolista
- Mayra Ramírez, futbolista
- María Carolina Hoyos, fundación Solidaridad por Colombia
- Laura Milena Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro
- Giovanna Romero, vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad – Aris Mining
- Chechy Murillo, Mujer Cafam 2026
- Patricia Castañeda, directora de cine
- Elizabeth Moreno, coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó
- Eliana Bejarano, cofundadora de BeAmaZ de sacha inchi