Año con año la revista Forbes saca su listado de los que considera las personalidades más ricas del mundo, los mejores CEO, los países con más multimillonarios, los dueños de equipos más ricos del mundo y no puede faltar el de las mujeres más poderosas.

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Este año el citado medio categorizó a las 100 colombianas más destacadas en diferentes ámbitos: política, arte, farándula, ciencia, banca, medios de comunicación, entre otros.

Una de las más destacadas es la barranquillera y diseñadora Silvia Tcherassi de la que resaltan “ha marcado un antes y después en la industria de la moda latinoamericana. Su visión creativa complementada con una arrolladora actitud empresarial le permitieron consolidar una marca referente en Colombia y el mundo”.

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El listado también pone su foco en la ciencia en la que sobresalen nombres como Diana Trujillo y Liliana Villarreal, las dos científicas que hicieron parte de la misión Artemis de la NASA que se adentró por primera vez en el lado oculto de la Luna.

Resaltan además a figuras como la directora de esta casa editorial EL HERALDO, Erika Fontalvo, de quien señalan que su dirección ha sido clave en la transformación digital del diario caribeño “manteniendo su influencia editorial en la región y su voz en el debate periodístico nacional”.

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Las artistas también tuvieron su espacio en la lista en la que aparecen cantantes como Shakira y Karol G, referentes mundiales de la música latina. La barranquillera es tal vez la figura femenina colombiana más conocida en el globo, mientras que la paisa se ha hecho un espacio meritorio dentro de la industria de la música urbana históricamente dominado por los hombres.

Forbes aclaró que su listado no es un ranking “por lo que todas en el listado se presentan con la misma importancia”.

Listado completo de las 100 mujeres colombianas más poderosas