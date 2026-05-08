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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Año con año la revista Forbes saca su listado de los que considera las personalidades más ricas del mundo, los mejores CEO, los países con más multimillonarios, los dueños de equipos más ricos del mundo y no puede faltar el de las mujeres más poderosas.

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Este año el citado medio categorizó a las 100 colombianas más destacadas en diferentes ámbitos: política, arte, farándula, ciencia, banca, medios de comunicación, entre otros.

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Una de las más destacadas es la barranquillera y diseñadora Silvia Tcherassi de la que resaltan “ha marcado un antes y después en la industria de la moda latinoamericana. Su visión creativa complementada con una arrolladora actitud empresarial le permitieron consolidar una marca referente en Colombia y el mundo”.

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El listado también pone su foco en la ciencia en la que sobresalen nombres como Diana Trujillo y Liliana Villarreal, las dos científicas que hicieron parte de la misión Artemis de la NASA que se adentró por primera vez en el lado oculto de la Luna.

Resaltan además a figuras como la directora de esta casa editorial EL HERALDO, Erika Fontalvo, de quien señalan que su dirección ha sido clave en la transformación digital del diario caribeño “manteniendo su influencia editorial en la región y su voz en el debate periodístico nacional”.

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Las artistas también tuvieron su espacio en la lista en la que aparecen cantantes como Shakira y Karol G, referentes mundiales de la música latina. La barranquillera es tal vez la figura femenina colombiana más conocida en el globo, mientras que la paisa se ha hecho un espacio meritorio dentro de la industria de la música urbana históricamente dominado por los hombres.

Forbes aclaró que su listado no es un ranking “por lo que todas en el listado se presentan con la misma importancia”.

Listado completo de las 100 mujeres colombianas más poderosas

  1. Silvia Tcherassi, diseñadora y empresaria
  2. Susana Peláez, gerente de Cusezar
  3. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen
  4. Samira Fadul, vicepresidenta de Bavaria
  5. Ángela Hurtado, presidenta de JP Morgan
  6. Camila Escobar, directora de Colfuturo
  7. Natali Leal, gerente General de Opain
  8. Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación
  9. Ángela López, presidenta de Mazda de Colombia
  10. Francia Márquez, vicepresidenta de la República
  11. Shakira, cantante
  12. Karol G, cantante
  13. Sofía Vergara, actriz
  14. Beatriz Dávila de Santo Domingo, filántropa y empresaria
  15. María Lorena Gutiérrez, CEO de Grupo Aval
  16. Linda Char, miembro del consejo de administración de Olímpica
  17. Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón
  18. Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad
  19. Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo
  20. Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá
  21. Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
  22. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
  23. Elvia Milena Sanjuán Dávila, gobernadora del Cesar
  24. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó
  25. Rafaela Cortés, gobernadora del Meta
  26. Maritza Pérez, vicepresidenta de Banca Personal de Davivienda
  27. Melissa Orrego, representante a la Cámara Centro Democrático
  28. María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico
  29. Carmen Abondado, presidenta de la Junta Directiva Grupo Daabon
  30. Marcela Perilla, jefa del segmento corporate de SAP para América Latina
  31. Luz María Correa, presidenta Junta Directiva Construcciones El Cóndor
  32. Ángela María Orozco, vicepresidenta Senior de Avianca
  33. Ana Milena López, presidenta de Corficolombiana
  34. Martha Isabel Woodcock, presidenta Ejecutiva de Banco Santander
  35. Marcela Torres, gerente General Nu Colombia
  36. Camila Osorio, tenista
  37. Lucy Inés García, gobernadora de Sucre
  38. Adriana Magali Matiz, gobernadora de Tolima
  39. Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia
  40. Elizabeth Rey, presidenta de Citi Colombia
  41. Marcela Velásquez, directora General Tetra Pak Andina
  42. Adriana Casadiego, directora de Hyundai Colombia
  43. Liliana Restrepo, cofundadora de Frisby
  44. Gygliola Aycardi, cofundadora de Grupo Bodytech
  45. Luz Ángela Castro, directora General de Ocesa Colombia
  46. María Mercedes Montejo, directora Ejecutiva Sony para la Región Andina
  47. Sophie Douer, gerente de Grupo Pat Primo y cofundadora de Seven & Seven
  48. Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo
  49. Karen Brazdys, presidenta de Brinsa
  50. Catalina Ricaurte, gerente General de Merck para Colombia, Ecuador y Perú
  51. María Fernanda Suárez, presidenta de Banco Popular
  52. Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República
  53. Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República
  54. Laura Moisá, codirectora del Banco de la República
  55. Claudia Margarita Zuleta, senadora
  56. Leonor Espinosa, chef
  57. Johanna Ortiz, diseñadora
  58. Johana Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna
  59. Natalia Bayona, directora Ejecutiva de ONU Turismo
  60. Diana Trujillo, directora de vuelo de la Nasa
  61. Lyana Latorre, directora Fundación Rockefeller en América Latina
  62. Nina García, editora en jefe de la revista Elle
  63. Beatriz Fernández, cofundadora de Crepes & Waffles
  64. Marcela Granados, directora Fundación Valle de Lili
  65. Carolina Espitia, gerente General de Alpina
  66. Sandra Vélez, presidenta Grupo Ethuss
  67. María Victoria Dávila de Murgas, presidenta de Oleoflores
  68. Karen Scarpetta, country Manager de Tesla Colombia
  69. Ana Margarita Albir, presidenta de ADL
  70. Liliana Villarreal, directora de aterrizaje de la misión Artemis II de la Nasa
  71. Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports
  72. Claudia Elena Vásquez, gerente General de Universo Vives
  73. Sandra Hinestroza, directora general de HP Colombia
  74. Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes
  75. Claudia Restrepo, rectora de EAFIT
  76. Emilia Restrepo, rectora del CESA
  77. Johana Aranda Rivera, alcaldesa de Ibagué
  78. Nadia Blel, senadora
  79. Carolina Corcho, senadora
  80. Adriana Noreña, vicepresidenta de Google Hispanoamérica
  81. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW
  82. María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas y directora de AmCham
  83. Ilia Calderón, presentadora del Noticiero Univisión
  84. Vicky Perea, directora de El País
  85. Erika Fontalvo, directora de El Heraldo
  86. Luz María Sierra, directora de El Colombiano
  87. Juanita León, directora y cofundadora de La Silla Vacía
  88. Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana
  89. Adriana Cárdenas, gerente de Visa
  90. Ángela Mendoza, gerente de Uber para Colombia, Perú y Ecuador
  91. Ivonne Orozco, CEO de Keralty Colombia
  92. Linda Caicedo, futbolista
  93. Mayra Ramírez, futbolista
  94. María Carolina Hoyos, fundación Solidaridad por Colombia
  95. Laura Milena Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro
  96. Giovanna Romero, vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad – Aris Mining
  97. Chechy Murillo, Mujer Cafam 2026
  98. Patricia Castañeda, directora de cine
  99. Elizabeth Moreno, coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó
  100. Eliana Bejarano, cofundadora de BeAmaZ de sacha inchi