Los operativos de registro, control e inspección que realizó la Policía Nacional en la zona comercial del puerto fluvial de Magangué, en Bolívar, dejaron como resultado la incautación de 557 botellas de licor y 2.300 cajetillas de cigarrillos, además del cierre de un establecimiento comercial.

Leer más: Enviaron a prisión a dos hombres que atracaron en un restaurante de Arjona, Bolívar

La mercancía decomisada está avaluada en la suma $35 millones.

Un establecimiento comercial fue cerrado por incumplir las disposiciones contempladas en la Ley 1762 de 2015, norma que combate el contrabando y la evasión fiscal en el país.

Le puede interesar: Presidente Petro asegura que a alias Naín, cabecilla de los Conquistadores de la Sierra, “lo manda el narcotráfico y la política local de La Guajira”

La Policía Nacional junto a la Gobernación de Bolívar, vienen adelantando estos operativos sorpresa contra el contrabando de licor y cigarrillos en distintos establecimientos del municipio.

Las autoridades aseguraron que estos controles buscan proteger tanto la salud de los consumidores como los recursos económicos del departamento, ya que la venta ilegal de estos productos afecta directamente las rentas destinadas a inversión social.

Lea también; Protestas en Ciénaga de Oro por la libertad del conductor que le causó la muerte a tres personas

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró que estos operativos continuarán en diferentes municipios del departamento.

“Seguimos trabajando articuladamente con la Gobernación de Bolívar para combatir el contrabando y proteger a los comerciantes que cumplen la ley. Invitamos a la ciudadanía a comprar productos en sitios autorizados y verificar siempre la legalidad del licor y los cigarrillos”, señaló el oficial.