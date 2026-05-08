En su acostumbrado discurso, el presidente de la República, Gustavo Petro, durante el Comité Tripartito, Transición Energética Justa realizado en el sector de La Loma, en Riohacha, La Guajira, se refirió a alias Naín, cabecilla del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, estructura criminal mejor conocida como los Pachenca, uno de los presuntos generadores del crudo lapsus de violencia por el que pasa el departamento.

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El mandatario inició con una pregunta. “¿A quién responde Naín?, ¿Así es que se llama?, el Coronel de la Policía me debe explicar bien”. Dejándole claro que sabe lo que hace el narcoinfluencer y redobló la pregunta “¿Quién lo manda?, ¿Quién le da órdenes?”. A lo que él mismo respondió: “el narcotráfico y la política local de La Guajira, para decir verdades aquí”, aseguró.

Agregó y les habló directamente a los oficiales de la Fuerza Pública, mencionándolos al final, que en La Guajira hay instituciones que se arrodillan a la política local, incluida a la del agua (carrotanques). “La población tiene que arrodillarse ante quienes controlan el agua y ante quienes controlan las armas y esas armas no están aquí por pura delincuencia común, comandantes”.

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Acto seguido, el presidente subió el tono de la fuerte denuncia y afirmó que los actores armados son respaldados por la política local, porque les ayudan a conseguir votos, “y eso se tiene que acabar”.

De igual manera, ante las críticas de ciertos sectores de la prensa sobre la ‘Paz Total’, en las que lo acusan de hablar con delincuentes, salió al paso e indicó que, “hablamos con quien quiera dejar las armas y la violencia, pero si no, la Policía me responde por la captura de Naín”.

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Mafias de Venezuela

El presidente Gustavo Petro no dejó pasar la oportunidad para referirse al grave problema se seguridad por el que atraviesa el municipio fronterizo de Maicao y atribuyó muertes a una guerra entre mafias de Venezuela.

“Están matando gente aquí en Maicao y en otros lugares, y no porque vengan de allá, porque es el mismo pueblo, sino porque no estamos cuidando la seguridad de la Guajira”, finalizó.