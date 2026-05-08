La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios activó todo un plan de vigilancia especial sobre filiales de Canacol Energy luego de que la empresa anunciara que buscará cancelar un total de 19 contratos de gas en Colombia.

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“La Superservicios inició una vigilancia especial a las empresas CNEOG Colombia y CNE Oil & Gas, filiales de Canacol Energy, en lo referente a sus actividades de producción y comercialización de gas natural. Esta actuación tiene como propósito verificar la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista”, aseguran en un comunicado.

Además, dijeron que monitorearan el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos suscritos entre Canacol y los comercializadores de gas. “El objetivo es asegurar que la ejecución de dichos contractos se ajuste al marco regulatorio vigente, verificando que no existan distorsiones en los precios y garantizando que el flujo de gas pactado llegue a los distribuidores sin contratiempos”.

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En el marco de este proceso de inspección y vigilancia, la entidad adelantará visitas técnicas y actuaciones de seguimiento al agente de producción-comercialización, con el fin de “verificar las condiciones operativas, la disponibilidad reportada y las medidas implementadas para garantizar la continuidad y eficiencia en la atención de la demanda de los usuarios”.

A su vez y con el objetivo de prevenir afectaciones en la prestación del servicio y asegurar su continuidad y eficiencia, se mantendrá una “coordinación estrecha” con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

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“La Superservicios reafirma su compromiso con el abastecimiento de gas natural y la protección de los derechos de los usuarios y hace un llamado propositivo a los agentes del sector para cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa de sus activos”, finalizaron.