Olvidar un pago es muy común. Les pasa a muchas personas. No tiene nada que ver con la falta de dinero, sino con la rutina. Sin embargo, ahora existe una nueva función en la red Bre- B que puede ayudar a que los usuarios puedan autorizar débitos automáticos desde cuentas y billeteras.

Leer también: Impuesto 4x1000: fintech denuncian que beneficio no llega al 80 % de colombianos

La función permitirá programar pagos recurrentes con una sola autorización inicial. El usuario asocia su llave dentro del proceso y deja aprobados cargos periódicos que se ejecutan automáticamente en las fechas establecidas.

Por supuesto que esta función está relacionada con los pagos de la vida diaria, como la mensualidad del colegio, una suscripción, un crédito de bajo monto, o el pago de alguna factura.

La fintech DRUO es la primera en Colombia en habilitar débitos automáticos mediante llaves Bre-B, ampliando el alcance de esta infraestructura más allá de las transferencias puntuales y acercándola a pagos recurrentes.

“Colombia ha avanzado bastante en el acceso a productos financieros como cuentas y billeteras, pero todavía tiene una deuda en el uso. Históricamente los pagos automáticos se habilitan para tarjetas, mientras que las cuentas bancarias, billeteras y ahora las llaves Bre-B, que tienen mayor penetración, no han sido tan fáciles de usar para programar pagos recurrentes. Eso es parte de la fricción que buscamos resolver al habilitar débitos automáticos directamente desde cuentas o billeteras usando llaves Bre-B”, explicó Simón Pinilla, cofundador de DRUO.

Hay que recordar que Bre-B permite transacciones de hasta 1.000 UVB por operación, equivalentes a $12.110.000 en 2026, aunque cada entidad financiera puede establecer límites adicionales. Las llaves pueden estar asociadas al número de documento, celular, correo electrónico o identificadores específicos.

Bre-B, en sus primeros seis meses, ya superó los 670 millones de transacciones y los $105 billones movilizados, una escala que cambió su rol dentro del sistema de pagos. El siguiente paso apunta a integrar más operaciones, como recaudos, nómina, pagos entre empresas y el uso de códigos QR.