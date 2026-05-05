El nuevo régimen sancionatorio aduanero, que viene siendo uno de los cambios más relevantes para la operación del comercio exterior en el país, será uno de los temas más relevantes este viernes 8 de mayo en el XIX Simposio Aduanero y Portuario 2026 que se celebrará en la ciudad de Barranquilla

El encuentro, liderado por la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), reunirá a autoridades nacionales y territoriales, entidades de control y líderes del sector portuario para analizar sus implicaciones en un momento en el que la seguridad jurídica, la eficiencia operativa y la adaptación tecnológica se consolidan como factores determinantes para la competitividad del comercio exterior colombiano.

De acuerdo con Carlos González Bassi, presidente de la junta directiva de Fitac Barranquilla, la agenda incluirá el análisis de la actualidad logística del país y el desarrollo territorial enfocado en la competitividad portuaria, así como las perspectivas de las zonas francas y su papel en la atracción de inversión y el fortalecimiento de la actividad industrial.

A su vez, se abordará el impacto del nuevo contexto geopolítico global en la operación marítimo-portuaria, un escenario que hoy redefine rutas comerciales, costos logísticos y condiciones de operación.

“La realización de este encuentro se da en un momento determinante para el comercio exterior colombiano, cuando las decisiones en materia aduanera, jurídica y operativa adquieren un papel estratégico para fortalecer la competitividad empresarial y la capacidad del país para responder a los nuevos desafíos del comercio internacional”, expresó el directivo durante una rueda de prensa.

Recalcaron que uno de los ejes más relevantes del simposio será el análisis del proyecto de ley del régimen sancionatorio aduanero y su implementación en la operación diaria del comercio exterior, un tema que genera especial atención por sus efectos directos en los procesos logísticos y en la gestión de riesgos empresariales.