A las 7:00 de la noche de este martes 5 de mayo arrancó el Gran Debate Vicepresidencial desde las Regiones, transmitido por el Canal 1 y también promovido por Acento Colombia y EL HERALDO, con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar.

Los candidatos vicepresidenciales Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Edna Bonilla, Pedro Luis de la Torre, Nelson Alarcón, José Manuel Restrepo, Luisa Villegas, Martha Lucía Zamora y Carlos Fernando Cuevas exponen y defienden sus propuestas para la región Caribe en seis temas clave: salud, seguridad, empleo, energía, educación y corrupción.

El debate se lleva a cabo en la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla, y es moderado por Alfonso Ospina, director general de producción del Canal 1; Lucy Araque, editora general del diario La Opinión, de Cúcuta; y la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo.

Minuto a minuto:

7:10 p. m.: -Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, indicó que la estrategia que tienen planeada para “desactivar la bomba de tiempo de la crisis de la salud” consiste en “desatrasar 10 millones de atenciones represadas en medicamentos y tratamientos de alta complejidad en los 100 primeros días de nuestro gobierno”.

“Ya tenemos estimada la posibilidad de orientar tres billones de pesos para una compra masiva de medicamentos que nos permita rápidamente atender el sistema de salud”, añadió.

7:08 p. m.: Martha Lucía Zamora, fórmula de Roy Barreras, calificó de “lamentable” la situación financiera de los hospitales de la región Caribe.

“Lo primero que se debe hacer, incluso antes del 7 de agosto, es un plan extraordinario de liquidez para la red hospitalaria. Hay que pagar la deuda”, dijo.

También propone “un plan de rescate de la salud pública en el Caribe, un programa de emergencia nutricional declarada en La Guajira, el sur de Bolívar y el sur de Córdoba”.

7:06 p. m.: El primero en tomar la palabra fue José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella. El candidato respondió diciendo que “estamos frente al problema de crisis humanitaria más importante en la historia de Colombia. El 90 % de los pacientes no tiene acceso a medicamentos completos y se están destruyendo servicios de salud a lo largo y ancho del territorio nacional”.

“Esto requiere una acción urgente, con Abelardo de la Espriella hemos dicho que se necesitan 10 billones de pesos, que tienen que salir de destinaciones de recursos de la unidad de pago por capitación mal realizadas que terminaron en burocracia estatal en los equipos básicos médicos”, señaló.

“En segundo lugar, se tiene que hacer un esfuerzo de recursos que hoy se asignaron en el presupuesto nacional y que están mal invertidos, que hay riesgos de corrupción”, agregó.

Dijo que también se les debe exigir a las EPS que cumplan con tratamientos represados, eficiencia administrativa y medicamentos que se necesitan.

7:05 p. m.: La primera ronda del debate se enfoca en el tema salud. La moderadora Erika Fontalvo, directora de EL HERALDO, le formula a los candidatos la siguiente pregunta:

“El progresivo deterioro del sistema de salud sigue disparando las quejas de usuarios por el cierre de servicios, imposibilidad de acceder a medicamentos y mayores gastos para su bolsillo. En medio de la actual estrechez fiscal, ¿cuál es el plan de choque que implementará su gobierno para garantizar acceso efectivo y oportuno a los pacientes?“.

7:00 p. m.: Arranca el debate vicepresidencial con los candidatos Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Edna Bonilla, Pedro Luis de la Torre, Nelson Alarcón, José Manuel Restrepo, Luisa Villegas, Martha Lucía Zamora y Carlos Fernando Cuevas.

6:15 p. m.: Luz María Zapata, compañera de Luis Gilberto Murillo, se bajó a último momento del debate luego de que se conociera que el excanciller renunciará a su candidatura presidencial y se uniría a la campaña de Iván Cepeda.

Se pudo confirmar que el anuncio lo hará oficial en la mañana de este miércoles 6 de mayo desde el Hotel Tequendama, en Bogotá.