Nuevamente el consejo de ministros del Gobierno de Gustavo Petro se convirtió en un escenario de duras polémicas por cuenta de algunas declaraciones del presidente de la república.

Esta vez, como en otras ocasiones, el jefe de Estado se refirió a al cuerpo de las mujeres con un tono sexual y polémico. Sin embargo, en esta oportunidad le añadió un toque aún más controversial: Shakira.

En medio de su intervención, el mandatario empezó a divagar sobre varios temas hasta que llegó a la canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap titulada Bzrp Music Sessions #53. En dicho tema se escucha la frase “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, la cual fue objeto de un “análisis” que hizo el jefe de Estado junto a su gabinete.

“A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo ‘las mujeres facturan’, y dije: pues el cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado, ni por poquito ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas, por Dios”, comenzó diciendo el jefe de Estado.

Acto seguido volvió a referirse del cuerpo de la mujer: “El clítoris amarrado al cerebro y el pene amarrado al cerebro, la sexualidad juega el cerebro. ¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre?La sexualidad juega con el cerebro, la sensibilidad está ligada a los nervios, y los nervios llegan al cerebro”, dijo el mandatario, palabras que desataron risas de algunos de sus ministros.

No es la primera vez que Petro se refiere a este tema. De hecho en noviembre del año pasado, por orden de un juez, el presidente se retractó por su polémica frase sobre el clítoris de la mujer, la cual la mencionó durante un consejo de ministros en septiembre de 2025.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro y, si sabe acompasarlo, será una gran mujer”, dijo en su momento el mandatario colombiano.

A raíz de este descontento, una ciudadana interpuso una acción de tutela para que el presidente Petro se retractara, argumentando que esa declaración vulneró sus derechos fundamentales y los de su hija, quien también escuchó lo mencionado por el jefe de Estado.

La ciudadana, además, aseguró que “al ver estas transmisiones oficiales junto con mis hijos, intento que comprendan la importancia de la política y la democracia. Pero cuando el discurso público se llena de calificativos odiosos, insultos, comentarios racistas, misóginos o clasistas, se distorsiona la enseñanza”.

Por esto, un juez de Bogotá acogió en su momento dicha acción de tutela y le ordenó al mandatario retractarse públicamente de sus declaraciones emitidas durante el consejo de ministros.