Desde su residencia, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella habla con EL HERALDO sobre sus claras posturas y propuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.
El aspirante a la Casa de Nariño habló sobre los comicios y sus posturas frente al rumbo y futuro del país.
Desde su residencia, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella habla con EL HERALDO sobre sus claras posturas y propuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.
La representante a la Cámara destacó los lazos del candidato con Estados Unidos.
El exalcalde y candidato presidencial asegura que el actual clima de polarización en el país no ayuda a solucionar los problemas.
Los dirigentes políticos estuvieron en Barranquilla en el cierre de campaña de la opositora.
A través de un video compartido en redes sociales, el funcionario mostró su preocupación por las amenazas contra algunos candidatos presidenciales y miembros de su equipo de campaña.