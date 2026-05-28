Hace apenas unos años, Beéle era un joven barranquillero que comenzaba a abrirse camino mezclando ritmos caribeños, afrobeats y sonidos urbanos desde su ciudad natal. Hoy, su música recorre el mundo y suma miles de millones de reproducciones. Y este jueves, ese éxito regresó simbólicamente a casa.

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El cantante celebró en el Skatepark del Gran Malecón del Río el primer aniversario de BORONDO, el álbum que cambió definitivamente el rumbo de su carrera y lo convirtió en una de las figuras colombianas más fuertes de la música latina actual.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Hacia las 5:36 p. m.. el barranquillero arribó a la zona con una gorra negra que llevaba escrita la frase “la coletera nos hará libres”, gafas oscuras, camiseta amplia y bermuda negra en medio de música, tablas de skate y jóvenes que rápidamente comenzaron a rodearlo para saludarlo, tomarse fotos y acompañarlo en la celebración.

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Lejos de mostrarse distante, el artista recorrió con tranquilidad las diferentes zonas del evento. Saludó a tatuadores, compartió con grupos de skateboarders y conversó con varios de los asistentes que llegaron al Skatepark del Malecón para acompañarlo en la jornada llamada “Cole Q Welcome to: Los Vales Off The Wall”.

En diálogo con EL HERALDO, Beéle habló sobre lo que significa celebrar este momento en Barranquilla, la ciudad donde creció y donde comenzó a construir el sonido que hoy escuchan millones de personas.

“Todos los días estamos celebrándolo, gracias a Dios. Es un álbum que acogió mucho la gente. Yo soy de la gente y vengo acá a echarla con los míos”.

Johnny Olivares /EL HERALDO

El artista también recordó cómo la cultura skate ha estado presente en su vida desde mucho antes de la fama. Incluso mencionó sus años en el barrio Simón Bolívar, donde compartía espacios con jóvenes apasionados por este movimiento urbano.

“Sí, yo me crié allá en Simón, en mi barrio, y qué bonito que toda la vida ha hecho parte de mí esta cultura. También cómo Barranquilla ha crecido de esta forma. Me enorgullece ser de aquí, me enorgullece venir del barrio y que todos aportemos culturalmente en este tipo de cosas a la ciudad y a la gente que sueña en grande”.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando habló de Shakira, justo al lado de la gigantesca escultura dedicada a la cantante barranquillera.

“Shakira, yo la adoro. En verdad todavía disfruto esta canción como nunca”, comentó Beéle sobre Algo Tú, la colaboración que lanzó recientemente junto a la artista y que fue grabada en varios escenarios emblemáticos de Barranquilla.

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La colaboración entre ambos artistas significó uno de los momentos más importantes de la carrera del joven cantante, quien hoy aparece junto a una de las figuras latinas más influyentes del planeta mientras continúa consolidando su propio fenómeno musical con BORONDO.

Y aunque muchos ya preguntan qué viene después de este álbum y de colaboraciones internacionales como la de Shakira, Beéle respondió: “Solo sé que nada sé… hay que disfrutar”, dijo sonriendo.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Uno de los invitados especiales de la jornada fue el expelotero barranquillero Edgar Rentería, quien acompañó la actividad y destacó la importancia de unir el deporte con la música para impulsar espacios sanos para los jóvenes.

“Como siempre, apoyando a los barranquilleros. Beéle está haciendo cosas grandes y aportándole ahora al deporte aquí en Barranquilla. Y con su música también”, dijo el exgrandes ligas.

Rentería aseguró además que este tipo de encuentros son necesarios para fortalecer la cultura juvenil en la ciudad.

Johnny Olivares /EL HERALDO

“Eso es lo que hay que hacer: cultura para la juventud. Hay que mantener a los niños ocupados, que tengan mente sana, y yo creo que esta es una mejor manera de hacerlo”.

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Y es que Borondo no pasó desapercibido. Desde su lanzamiento, el álbum se convirtió en uno de los proyectos musicales más escuchados de un artista colombiano en el último año. El disco, compuesto por 26 canciones, ya supera los 3.700 millones de reproducciones en Spotify, una cifra que confirma el alcance global que ha logrado el barranquillero.

El impacto también se vio reflejado en las listas internacionales. El álbum debutó en el Top 10 de Billboard Latin Albums y alcanzó el cuarto lugar en Latin Rhythm Albums, consolidando a Beéle en el mercado latino de Estados Unidos.

Temas como mi refe, frente al mar, quédate y top diesel se volvieron virales en plataformas digitales y redes sociales, mientras millones de personas comenzaron a identificar el sello musical del artista: una mezcla fresca de sonidos del Caribe con ritmos urbanos modernos.

Actualmente, Beéle supera los 37 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que lo ubica entre los artistas colombianos más escuchados del momento. Su crecimiento ha sido tan acelerado que hoy comparte espacio en playlists globales junto a figuras internacionales de la música latina.

Talento local

También hubo una sorpresa de drones que iluminó el cielo barranquillero con figuras y mensajes dedicados al artista y a su álbum Borondo.

En medio de la celebración, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, llegó al escenario para acompañar al artista y destacar el orgullo que representa para la ciudad el fenómeno musical que hoy trasciende fronteras.

Jhony Olivares

Mientras decenas de drones dibujaban en el cielo el nombre de Beéle, la palabra Borondo y referencias a Barranquilla, el mandatario exaltó el presente y el futuro del cantante, quien pasó de grabar canciones en su ciudad natal a convertirse en uno de los artistas colombianos más escuchados de la actualidad.

“Estamos orgullosos de él, de todo lo que tiene, de su música, de su potencial, de su presente y de su futuro. Todo Barranquilla tiene que estar aquí respaldándolo”, dijo a EL HERALDO.

Char también resaltó el escenario escogido para el evento. La pista del Skatepark del Gran Malecón, inaugurada en noviembre de 2025 y concebida como un espacio para impulsar el talento joven y las disciplinas urbanas como BMX, skate y patinaje.

“Este hombre es una cosa especial para nosotros. No saben la admiración y el cariño que le tenemos”.

Jhony Olivares

El anhelado show

Luego llegó el momento que todos esperaban. En medio gritos, celulares en alto y una multitud aglomerada frente a la pista del Skatepark del Gran Malecón, Beéle apareció en la parte más alta de la tarima para iniciar un show que convirtió la noche en una apoteósica celebración.

El barranquillero interpretó algunos de los temas que hoy lo mantienen como una de las voces colombianas más escuchadas en plataformas digitales y emisoras internacionales.

Canciones como No tiene sentido, Sobelove, Frente al mar, Quédate y Si te pillara desataron la euforia del público, especialmente de jóvenes que siguieron cada tema de principio a fin.

Varias de estas canciones han logrado posicionarse en listados virales de Latinoamérica y acumulan millones de reproducciones gracias a la mezcla de ritmos afrocaribeños, urbanos y melodías melancólicas que se han convertido en el sello distintivo del artista.

Jhony Olivares

Frente al mar, por ejemplo, se consolidó como uno de los temas más representativos de su carrera al conectar con una audiencia que encontró en su sonido una mezcla fresca entre romanticismo y ritmo caribeño.

Mientras tanto, Quédate y Sobelove reforzaron su presencia internacional y lo ayudaron a expandir su música hacia otros mercados de habla hispana.