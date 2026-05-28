No cabe de la emoción, hasta por teléfono se le escucha el orgullo. Cristian Paéz, el músico que hizo una versión folclórica del tema de Shakira ‘Dai Dai’ y que la barranquillera compartió en sus redes, vive momentos de felicidad.

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“Qué belleza, quiero trabajar contigo algún día y armarnos un ritmo bien bacano”, escribió la artista barranquillera al compartir el video del músico, quien se presenta artísticamente como ‘Cristian Páez, el tamborero tradicional’.

En conversación con EL HERALDO, Páez contó que la idea de versionar la canción nació luego de haber experimentado antes con adaptaciones similares usando ritmos tradicionales.

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“Ya había hecho un reel parecido con tambores tradicionales usando una canción de Juanes, ‘Me enamora’, y desde ahí vi que las redes empezaron a tomar bastante auge”, explicó.

Según relató, la cercanía del Mundial y el impacto que ha tenido la canción lo motivaron a intentar una versión completamente folclórica.

“Vi a la gente cantando esa obra musical, porque es una obra muy mágica, y dije: me voy a atrever a hacer este ritmo. Me gusta cranear qué hacer, qué quito y qué pongo”, señaló.

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El músico aseguró que nunca imaginó recibir una respuesta directa de Shakira y mucho menos una invitación a trabajar juntos en el futuro.

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“Yo esperaba de todo menos que la maestra me dijera ‘quiero trabajar contigo’. Para mí es una gran oportunidad porque llevo muchos años trabajando arduamente”, afirmó.

Cristian Páez es licenciado en música y docente y desde hace varios años trabaja en la difusión de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano a través de redes sociales y escenarios nacionales e internacionales.

El soledeño también ha construido una trayectoria destacada como flautero y cañamillero. Recordó que ganó en varias ocasiones el reconocimiento a mejor flauta en el Festival ASCUN y también obtuvo el premio principal en el Festival Nacional del Pito Atravesa’o de Morroa, uno de los eventos más importantes de este género folclórico.

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Además, hace parte de la agrupación Padesa, con la que ha participado y ganado distintos festivales folclóricos en municipios del Caribe colombiano.

Sobre el impacto que tuvo la publicación de Shakira, Páez contó que sus redes sociales se dispararon en cuestión de horas.

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“Tengo el Instagram explotado. No he podido responderle a todo el mundo. Me escriben personas de Paraguay, Brasil, Estados Unidos y otros países diciéndome que llegaron desde el reel de Shakira”, comentó.

El músico también recordó que el año pasado tuvo la oportunidad de llevar la música tradicional del Caribe colombiano a Europa junto a la Corporación Estefanía Caicedo, realizando presentaciones en países como Alemania y Polonia.

“Mostramos mucho nuestra cultura, los tambores tradicionales y las flautas. Fueron aproximadamente 23 conciertos”, indicó.

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Ahora, mientras continúa respondiendo mensajes y asimilando el alcance de la publicación, Cristian Páez mantiene la ilusión de que algún día pueda concretarse una colaboración musical con Shakira.

“Que mi talento se vea reflejado en una canción de la maestra sería la mayor felicidad del mundo”, concluyó.