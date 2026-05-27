La tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ está en su recta final. Esta es la última semana del reality, en la que los cuatro finalistas -Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal- deberán dar ‘la estocada final’ para conquistar al público y obtener la mayor votación en la gran final, que será el próximo viernes 29 de mayo.

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Para ayudarlos en su última estrategia, ya ingresaron a ‘la casa’ los jefes de campaña de cada finalista: Mariana Zapata (Juanda Caribe), Alexa Torres (Alejandro Estrada), Sofía Jaramillo (Tebi Bernal) y Nicolás Arrieta (Valentino Lázaro).

Los pocos días que faltan serán decisivos para que se defina quién se llevará el gran ‘botín’ de 400 millones de pesos y apagará las luces de la casa en la que vivió los últimos cuatro meses. Esta final tiene como particularidad que es disputada solo por hombres, mientras que la primera temporada tuvo a una mujer como ganadora: Karen Sevillano, y la segunda tuvo como finalista a Melissa Gate.

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La entrada de los jefes de campaña estuvo marcada, entre otras cosas, por la tensión entre Alexa Torres y Tebi Bernal, quienes protagonizaron uno de los romances de la temporada y ahora están distanciados por la decisión de ella de apoyar a Alejandro Estrada de cara a la final.

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En la gala del 26 de mayo, Bernal expresó delante de todos su molestia por las condiciones en las que se está dando la competencia en la recta final y mencionó una supuesta prohibición de Alejandro Estrada hacia Alexa Torres para que no tuviera contacto con él.

“Esas campañas tienen un precio muy duro; ya no me dejan hablar con Alexa, me prohibieron la amistad”, afirmó.

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Estrada respondió diciendo que no está impidiendo la relación entre Tebi y Alexa, pero sí está pensando en lo que es mejor para su campaña: “No, yo no, yo no prohibí, yo solo pedí: ‘Oye, ayúdame, estamos en campaña, compitamos. Ayer vi una actitud no tan agradable, pero pues tiene un fondo y bueno, dale, adelante’”.

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Fue entonces cuando la presentadora Carla Giraldo decidió intervenir para lanzar un regaño contra Tebi Bernal, sugiriendo que él no tiene excusas para no darlo todo por ganarse el reality.

“Pues yo creo que es el costo que también ha puesto tu seis por ciento. Es el costo que Colombia te dio a ti, porque eres el primero en estar ahí dentro de esos cuatro por el que votó Colombia, Tebi”, aseveró.

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Sostuvo que el esfuerzo por ganar los votos del público debe ser hasta el final, por lo que le pidió mejorar su actitud de cara al debate y discurso que debe enfrentar estos días.

“Tebi, ¿mañana en el debate vas a estar con esa actitud? ¿O por lo menos vamos a tratar de respirar hoy y pensar en que siempre se puede volver a comenzar?”, dijo Giraldo, a la que Bernal respondió con un “dale”.