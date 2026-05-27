‘Condumio: Relatos de un Cocinero’. El nuevo libro de Alex Quessep une memoria, emoción y Cocina. Con una obra íntima y experiencial donde cada historia encuentra su cierre en una receta, el autor Alex Quessep nos revela la conexión intrínseca entre la vida y la mesa.

En esta sesión del 27 de mayo que inicia a las 6:30 p.m., conversará con el antropólogo Johnny Meca y la periodista Patricia Villalva. Esto sucederá en el Auditorio Mario Santo Domingo.

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Quessep, destacado en la cocina Caribe e internacional, presenta desde su faceta como escritor, su nuevo libro: Condumio: Relatos de un Cocinero, una propuesta literaria bajo el sello de Editorial Uninorte que va más allá de la gastronomía para adentrarse en el territorio de los recuerdos, las emociones y las experiencias que se construyen alrededor de la mesa.

En cada página el lector encontrará relatos de momentos vividos hilados por un elemento común: la mesa como escenario de encuentros, aprendizajes y transformaciones. Cada historia es una ventana a momentos íntimos que han marcado su camino, desde sus primeras memorias hasta episodios claves de su trayectoria como cocinero.

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Como elemento distintivo, cada relato culmina con una receta, convirtiendo el libro en una experiencia sensorial completa. Así, el lector no solo se adentra en la narrativa, sino que también puede recrear los sabores que acompañan cada vivencia, estableciendo un puente entre la palabra y el acto de cocinar.

“Condumio: Relatos de un Cocinero” podría ser un recetario, una autobiografía, pero es también una invitación a redescubrir el valor de las historias que nacen y se comparten alrededor de la mesa. ¡Ven a conocerlo!