Un personal técnico de Air-e Intervenida ejecutará trabajos eléctricos en el circuito Juan Mina para este jueves 28 de mayo.

Por tal motivo, habrá cortes de energía en varios sectores de Barranquilla entre las 7:15 de la mañana y las 11:50 de la mañana.

En ese sentido, los sectores afectados serán los barrios: La Pradera, Villa del Rosario (calles 110, entre carreras 27 y 29), Los Ángeles (calles 115 a la 117, entre carreras 22 y 26), Campo Alegre (calle 110, entre carreras 38 y 38B).

Mientras tanto, entre las 9:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde, se adecuará un punto de conexión en la red en la calle 99C con la carrera 55, en Altos del Prado.

Durante los trabajos se presentará una breve interrupción en el horario de 9:01 de la mañana a 9:30 de la mañana y de 5:30 de la tarde a 6:00 de la tarde, en las calles 96 a la 100, entre las carreras 58 a la 65, en Altos del Limón.

Finalmente, se retirará un poste en la carrera 19 con la calle 22, en el barrio España en Baranoa, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.