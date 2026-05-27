De cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo este domingo, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que se van a ampliar las jornadas de capacitación a jurados de votación en Barranquilla y Soledad.

En ese contexto, las jornadas de formación se llevarán a cabo del 27 al 29 de mayo en la Universidad Libre sede Centro, ubicada en la Calle 46 # 48-186, en los siguientes horarios: 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m. y 4:00 a 6:00 p. m.

En el caso del municipio de Soledad, las nuevas capacitaciones en la Registraduría Especial, ubicada en la Calle 30 # 13-65 sótano local 2, Centro Comercial Carnaval y en la Institución Educativa INEM Miguel Antonio Caro, situada en la Calle 30 Avenida Aeropuerto. Los horarios establecidos en ambos lugares son de 1:00 a 3:00 p. m. y de 3:00 a 5:00 p. m.

De esta manera, la Registraduría recordó que a través de estas capacitaciones, los jurados de votación reciben orientación sobre el desempeño de sus funciones, los procedimientos electorales, el diligenciamiento de formularios y otras tareas propias de su rol, contribuyendo así a la transparencia y legitimidad del proceso.

Además, hizo un llamado a los ciudadanos designados como jurados de votación para que asistan de manera puntual a las jornadas de capacitación programadas, pues estas son fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.