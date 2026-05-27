Tras varias horas de labores de rastreo y verificaciones en los alrededores del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, blanco de un atentado terrorista en la madrugada de este miércoles, atribuido al ELN, fue hallado el vehículo utilizado para perpetrar la acción criminal.

Se trata de una camioneta 350, en la que fueron hallados ocho artefactos explosivos de los 12 que pretendían estallar contra el cantón militar desde esta plataforma móvil.

Respecto a lo anterior, el gobernador del departamento, Jairo Aguilar Deluque, desde la zona afectada, expresó que, “si esos 12 artefactos hubiesen detonado en su totalidad, aquí estuviéramos viviendo una verdadera tragedia. Gracias a Dios no fue así. Hoy nuestros muchachos ya se encuentran bien recuperados, no tenemos heridas de gravedad. Fue la mano divina que intervino para que esta afectación no fuera de unas causas sin precedentes, porque hubiese sido una tragedia total”.

El mandatario también advirtió sobre la preocupación por el impacto de estos hechos en zonas cercanas a población civil. “Estamos hablando de un batallón que hoy hace parte del entorno de la ciudadanía, cerca de universidades, colegios, comunidades indígenas y sectores residenciales. Son hechos que no podemos permitir en el territorio”, señaló.

Agregó que el mensaje Inteligencia es dar con la captura de estos bandidos. “Desafortunadamente el departamento de La Guajira ha sido de los más afectados con toda la política de Paz Total. Hay un fortalecimiento sin precedentes de los grupos criminales que hoy quieren someter a la población civil a través de jornadas de terror y de miedo”, finalizó.

Cortesía Gobernación de La Guajira

A esta hora se desarrolla un consejo extraordinario de seguridad junto a la cúpula militar, la Fuerza Pública y autoridades competentes, con el propósito de fortalecer las acciones de inteligencia y coordinar medidas urgentes para garantizar la seguridad en el departamento.