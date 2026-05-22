Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional incautaron en las últimas horas 740 kilos de marihuana tipo exportación en carreteras del departamento de La Guajira.

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En esta operación contra el narcotráfico, fueron capturados dos sujetos, quienes deberán responder por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

El procedimiento fue adelantado sobre la Troncal del Caribe, en la vía Riohacha – Palomino, a la altura del kilómetro 23+100, donde fue interceptado un vehículo tipo camión de servicio público que cubría la ruta Medellín – Riohacha.

Durante la inspección al automotor, los uniformados hallaron varios bultos ocultos dentro de canastas vacías de mercado. Al verificar el contenido, encontraron 954 paquetes de marihuana cubiertos en costales, con un peso aproximado de 740 kilogramos.

De igual manera, las autoridades inmovilizaron el vehículo utilizado para el transporte de la sustancia, con un valor comercial aproximado a los 100 millones de pesos, e incautaron dos teléfonos celulares.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la marihuana tendría características tipo exportación, debido a sus sabores y textura, y presuntamente estaría destinada a mercados de Norteamérica y Europa.

Las personas capturadas, el vehículo y los estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Con este contundente resultado, la Policía Nacional logra afectar las rentas criminales en más de 1.125 millones de pesos y evitar la comercialización internacional de este estupefaciente.