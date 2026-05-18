La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la recuperación de cuatro vehículos que habían sido hurtados de un parqueadero en Riohacha, La Guajira. En el operativo fueron capturados dos hombres 25 y 53 años de edad, que presuntamente estarían vinculados en este hecho delictivo.

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Los hechos se registraron luego de que las unidades policiales fueran alertadas sobre el hurto de varios automotores, entre ellos una camioneta Renault Alaska, dos camionetas Toyota Fortuner y un automóvil Mercedes Benz C-200, vehículos cuyo valor comercial supera los 500 millones de pesos.

Una vez conocido el caso, activaron un amplio operativo de cierre y control vial en diferentes sectores de la ciudad y vías de acceso.

Los capturados, junto con los vehículos recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Riohacha para adelantar el proceso judicial correspondiente.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, destacó la efectividad de la reacción policial frente a este caso.

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“Gracias a la rápida activación de nuestros planes de cierre y control, logramos recuperar estos vehículos y poner a disposición de la autoridad judicial a dos personas presuntamente involucradas en este hecho. Continuaremos fortaleciendo las acciones operativas para proteger la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos”, manifestó el oficial.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123 o ante la patrulla más cercana.