Por trabajos de mantenimiento preventivo al interior de la subestación Cordialidad, la empresa Air-e anunció que habrá cortes de energía en los circuitos La Paz, Cordialidad 10, Almendros, Macarena y Las Malvinas, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m.

Durante los trabajos se suspenderá preventivamente el suministro de energía en el barrio La Paz, Ciudad Caribe, Las Malvinas; calle 110, desde la carrera 6Q hasta la carrera 9G; calle 103 con carrera 8A; Colchones Relax vía Circunvalar, bodega Equinorte, Centro Industrial Zona Express y bodega Umaña Gómez.

De igual manera, se verán afectados los sectores de La Sierrita y Las Américas; calle 45B hasta la calle 52C, entre las carreras 8C y 8G, en Kennedy; calle 47 hasta la calle 52, entre las carreras 7F y 8C, en Santuario; avenida Cordialidad hasta la calle 63C, entre las carreras 9L y 9M2, en el barrio Bosque; y desde la calle 74 hasta la calle 94, entre las carreras 5B y 6, en el sector California.

Sumado a esto, las zonas de de Villa San Pedro II, Villa San Carlos, Santa María, Las Granjas y Puerta Dorada, así como el área comprendida desde la calle 74 hasta la calle 80, entre Circunvalar y carrera 5 Sur, 7 de Abril, San Luis, Villas de San Pedro II, Santo Domingo de Guzmán y Las Américas, así como la carrera 3B1 hasta la carrera 3E, entre las calles 52B y 54E; Ciudad Modesto, Evaristo Sourdis, La Esmeralda, La Manga, Las Malvinas, Lipaya, Los Rosales y Siete de Agosto, así como el sector de San Pedro Alejandrino III, específicamente en la calle 102 entre las carreras 6M y 6O.

Por otra parte, se cambiarán elementos eléctricos en la carrera 33 con la calle 57, en el barrio Lucero, entre las 8:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Finalmente, hay trabajos de instalación de postes en el circuito Suan, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, lo cual implica la suspensión del suministro de energía en Santa Lucía, corregimiento de Algodonal, vía a San Cristóbal, vía Suan – Calamar y variante Suan – Santa Lucía.