Con el propósito de visibilizar a los productores locales y generar espacios comerciales que fortalezcan la economía, más de 1.200 personas asistieron a la III edición del Mercado Campesino de Soledad, donde 13 asociaciones agroproductoras del municipio comercializaron sus productos en el polideportivo del barrio Los Robles.

Durante la jornada que se realizó entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m., los asistentes pudieron comprar frutas, verduras, lácteos, pescados y productos transformados directamente por campesinos de Soledad, eliminando intermediarios y garantizando precios justos tanto para productores como para consumidores.

La alcaldesa Alcira Sandoval, quien acompañó la jornada y destacó el papel del campo en la economía local. “Los campesinos de Soledad están moviendo la economía a través de la agricultura. Nuestro objetivo es hacerlos visibles en cada rincón del municipio. La mayoría cultiva productos orgánicos y saludables, y así la economía de la ciudad se mueve con más fuerza. Soledad es multicultural y tiene mucho que mostrar. Esto es una prueba de que aquí pasan cosas buenas”.

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Agregó que: “Con este mercado fortalecemos la producción local de alimentos, reducimos el impacto ambiental al acortar la cadena de comercialización y le damos a la gente acceso a productos frescos y saludables”.

Por su parte, Lily Reyes Domínguez, secretaria de Planeación, señaló: “Seguimos brindando herramientas y espacios de comercialización para que nuestros campesinos crezcan y sean más independientes”.

La actividad hace parte del Plan de Desarrollo “Soledad, Ciudad de Paz y Oportunidades”, enfocado en fortalecer el campo y garantizar la seguridad alimentaria.

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Debido al éxito de la jornada, la Administración Municipal anunció que evalúa implementar un ciclo itinerante del mercado en distintos barrios de Soledad.