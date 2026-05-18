Las islas Maldivas fueron escenario de dos tragedias estos últimos días. En el atolón de Gaafu Dhaalu, un turista español se ahogó cuando practicaba surf, mientras que en el atolón de Vaavu cinco italianos murieron en un accidente de buceo.

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El primer caso ocurrió este lunes 18 de mayo, cuando un ciudadano español de 53 años se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo, un popular destino del archipiélago para los aficionados a este deporte. Allí murió ahogado.

Según reportaron las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento a las 12:57 hora local (07:57 GMT) de este lunes.

Las fuerzas de seguridad locales ya han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

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En el segundo caso, este mismo lunes las autoridades maldivas confirmaron el hallazgo de los cuerpos de cinco ciudadanos italianos que fallecieron el pasado jueves 14 de mayo en un accidente de buceo en el atolón de Vaavu, cerca de la capital.

EFE/ Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas Cinco italianos fallecieron en un accidente de buceo cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

El trágico hecho ocurrió cuando un grupo de cinco turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimathà, un popular destino de submarinismo.

Los equipos de rescate, que han recurrido a especialistas italianos y finlandeses tras la muerte el sábado de un buzo militar maldivo que trabajaba en las labores de búsqueda, tienen previsto recuperar los cadáveres en los próximos días.

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Esta racha negra para Maldivas comenzó el pasado 11 de abril, cuando otro turista español, un ginecólogo de 30 años que celebraba su luna de miel, sufrió la amputación de una pierna tras el grave ataque de un tiburón tigre mientras buceaba.

El ataque tuvo lugar en el atolón de Gaafu Alif, una zona cercana al lugar donde se registró el ahogamiento del nacional español este lunes.