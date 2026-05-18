El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este lunes una investigación contra el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, al asegurar que cometió “fraudes de todo tipo”, y señaló que su deportación a Estados Unidos se dio debido a que no es ciudadano venezolano y a su investigación por lavado de dinero en ese país.

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“Alex Saab no es venezolano, es un ciudadano de origen colombiano. Siempre presentaba una cédula venezolana que no era legal. No tiene ningún tipo de sustento en el Saime. Presenta una fecha de emisión del documento de 2004... Saquen la cuenta de cuándo se presentó Saab en Venezuela... Se hizo una investigación detallada... No hay ningún expediente en el Saime que certifique que es venezolano. Por eso tomamos la decisión de deportarlo...”, dijo Cabello en una rueda de prensa del partido de Gobierno.

#AHORA Diosdado Cabello: Alex Saab no es Venezolano, es ciudadano de origen colombiano, siempre presentaba una cedula venezolana que no es legal, el se presento con una cedula fraudulenta. pic.twitter.com/XvV5TG5luJ — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) May 18, 2026

Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en referencia al mismo tema, expresó: “Cualquier decisión que asuma el Gobierno Nacional lo hará por el interés de Venezuela. Cualquier decisión después del 3 de enero ha sido por defender a Venezuela”.

Añadió, en entrevista con VTV, el canal del Estado venezolano: “Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela, pero son asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab. Nosotros hicimos una medida administrativa de deportación, justificada en los intereses venezolanos”.

#AHORA Delcy Rodriguez: "Cualquier decisión en adelante despues del 3 de Enero ha sido por el interés de Venezuela"



"Alex Saab es un ciudadano de origen Colombiano, son asuntos de EEUU y Saab, nosotros hicimos una medida administrativa de deportacion" pic.twitter.com/9KAj7LbIGI — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) May 18, 2026

El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE.UU. como “testaferro” del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación del sábado desde ese país.

Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Vestido con un overol marrón, Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado el Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por “la comisión de diversos delitos en Estados Unidos”.

Saab, quien llegó a Miami la noche del sábado al aeropuerto de Opa-locka, quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

Nacido Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a ese país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo.

La deportación de Saab se produce en el marco de una colaboración entre los gobiernos de Washington y Caracas, a cargo de la chavista Rodríguez, desde la operación estadounidense que depuso a Maduro el pasado 3 de enero y lo llevó a Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.