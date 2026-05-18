En las últimas horas se registró una fuerte balacera en una de las trochas ilegales que une a Colombia con Venezuela, en el sector conocido como los ‘Mangos’, a la altura del municipio de Villa del Rosario. El hecho dejó dos militares heridos.

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De acuerdo a información preliminar, los uniformados adscritos a la Segunda División del Ejército se encontraban realizando patrullaje de registro y control por la zona, donde hay una fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley, cuando fueron atacados.

Tras el ataque, perpetrado al parecer por integrantes del ELN, los demás militares que se encontraban patrullando atendieron a los uniformados y los trasladaron a un centro asistencial.

“De manera inmediata, enfermeros de combate brindaron los primeros auxilios y posteriormente los uniformados fueron evacuados a un centro médico especializado en la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica”, señaló el Ejército.

La institución militar indicó además que los atacantes huyeron hacia el país de Venezuela.

“En desarrollo de operaciones militares de control territorial en zona de frontera con Venezuela, tropas del Grupo de Caballería Mediano n.º 5 sostuvieron un combate en un paso fronterizo ilegal contra sujetos, al parecer, integrantes del ELN, quienes huyeron hacia el vecino país. Como resultado de esta acción, dos de nuestros soldados resultaron heridos”, confirmó la Segunda División del Ejército, a través de un comunicado.

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El Ejército Nacional anunció además que fortalecerá la seguridad en la frontera y confirmó que continuará adelantando operaciones ofensivas y de estabilidad en la región, con el objetivo de proteger a la población civil.