Jorge Luis Prada Iriarte falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves heridas que sufrió en medio de un enfrentamiento armado registrado semanas atrás en el norte de Barranquilla.

La víctima, de 19 años de edad, murió en la Clínica Reina Catalina, tras permanecer bajo atención médica por un trauma craneoencefálico severo.

El caso se remonta al pasado 19 de marzo, cuando hacia las 2:29 de la madrugada se registró un intercambio de disparos en la carrera 43 con calle 82, en el barrio Granadillo, a las afueras de un establecimiento conocido como billar El Míster.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al lugar llegó un taxi con cuatro hombres a bordo que, presuntamente, pertenecerían a un grupo delincuencial. Estos habrían abierto fuego contra varias personas que se encontraban en el sitio, generando una reacción armada por parte de quienes estaban en el lugar.

Tras el cruce de disparos, los ocupantes del vehículo intentaron huir, pero fueron perseguidos por sus oponentes en una camioneta, que terminó embistiéndolos y causándoles lesiones.

La rápida intervención de la Policía permitió la captura de varios de los presuntos implicados, a quienes les fueron incautadas cuatro armas de fuego tipo pistola.

En medio de estos hechos también resultaron heridas otras personas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales y, según el más reciente reporte, se encuentran estables.

Las autoridades continúan con las investigaciones de este hecho criminal que dejó otros cinco lesionados a bala.