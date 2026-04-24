En la noche del pasado jueves 23 de abril se registró un ataque armado contra una vivienda, ubicada en la carrera 3D con calle 50, en el barrio Carrizal. En medio del ataque resultó herido un joven.

Leer más: Video | Momento exacto del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, a manos de su suegra: “Me hizo enojar”

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 6:40 p. m., cuando la víctima iba caminando por la dirección antes descrita, y en ese momento sujetos que se movilizaban en motocicleta realizan varios disparos con arma de fuego contra una vivienda donde, al parecer, funciona un expendio de estupefacientes.

“En uno de los disparos, de manera aleatoria, resulta lesionada la víctima. Posteriormente, los agresores emprenden la huida con rumbo desconocido”, señaló la Policía en su reporte.

El joven fue identificado como Juan Diego Vital Benavides, de 19 años. Las autoridades indicaron que presenta una herida de bala, por lo que fue trasladado al P.A.S.O. 20 de Julio. Su estado de salud es estable.

Ver también: UNP explica por qué Juliana Guerrero cuenta con un esquema de seguridad sin ser funcionaria