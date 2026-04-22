Hacia las 10:00 de la mañana de este miércoles 22 de abril, dos hombres fueron asesinados a tiros en el sector de Ciudadela de Paz, cercano a la urbanización Caribe Verde, generando alarma entre los residentes de la zona.

Según información preliminar, los cuerpos sin vida quedaron tendidos frente a una vivienda. Testigos indicaron que una de las víctimas vestía chancletas, mientras que la otra llevaba botas industriales.

Junto a los cadáveres fue hallada una motocicleta en la que, al parecer, se movilizaban los hombres al momento del ataque, aunque este detalle es materia de verificación por parte de las autoridades.

Al lugar acudieron peritos de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes realizaron la inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos, iniciando además las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.