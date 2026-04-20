Un doble homicidio sacudió la noche de este domingo 19 de abril en el barrio El Bosque, localidad Suroccidente de Barranquilla, donde dos jóvenes fueron asesinados a bala en plena vía pública.

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De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, el hecho se registró hacia las 9:40 p. m. en la carrera 6E con calle 75B, momentos en que las víctimas se movilizaban a pie por el sector y fueron abordadas por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta.

Según las primeras versiones, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los jóvenes, quienes quedaron tendidos en el lugar sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Una de las víctimas fue identificada como Keiner Jesús Acosta Santoya, de 19 años, mientras que la otra persona, de aproximadamente 18 años, permanece sin identificar por las autoridades.

Información preliminar indica que los fallecidos no residían en el sector y, al parecer, estarían vinculados a la estructura criminal ‘Los Costeños’, grupo que mantiene injerencia en la zona del crimen junto a ‘Los Pepes’.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica de los cuerpos, mientras que las autoridades adelantan labores de verificación y revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.