Hacia las 3:45 de la madrugada de este domingo 19 de abril se registró un homicidio en el municipio de Soledad, Atlántico. La víctima tenía 24 años de edad y fue ultimada con proyectil de arma de fuego y con arma cortopunzante.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el crimen fue perpetrado en la carrera 11B con calle 80, jurisdicción del barrio Reserva de los Almendros.

Huber Bustamante/Huber Bustamante Escena del crimen.

Los familiares de la víctima, identificada como Andrés David Pacheco Rodríguez, les dijeron a las autoridades que el joven estaba departiendo en el barrio Siete de abril, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, y luego, en la madrugada de este domingo, llegó a Reserva de los Almendros, en Soledad, donde se celebraba un bazar.

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Allí, en circunstancias que están por establecer las autoridades policiales, Andrés Pacheco fue atacado a bala y a puñal, quedando gravemente herido.

La víctima fue auxiliada y llevada a la Clínica Los Almendros, donde -según los reportes de los galenos- llegó sin signos vitales.

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La Policía indicó que Andrés David Pacheco Rodríguez registraba una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), como indiciado por el delito de porte de armas de fuego, con fecha del 24 de julio del 2022.

Sobre el oficio que desempeñaba el occiso, la Mebar sostuvo que “se dedicaría al préstamo informal de dinero, pero no se tiene asociado a ninguna ruta de paga diario”.