Una mujer, aparentemente joven, fue asesinada a bala en la mañana de este sábado 18 de abril, alrededor de las 6:25 a. m. El ataque sicarial ocurrió en la carrera 2B con calle 51C, en el barrio Carrizal, y el cuerpo de la víctima quedó tendido en plena vía pública, al lado de un andén.
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De acuerdo a información preliminar, la víctima no era conocida en el sector, y testigos señalan que un vehículo circulaba por la dirección antes mencionada y de un momento a otro se detuvo, hombres armados bajaron a la mujer del carro y le dispararon a ‘quema ropa’, dejándola tirada en la carretera.
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Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla señalo que, al parecer, la mujer había sido citada al lugar de los hechos y mientras esperaba, llegaron dos sujetos en motocicleta y le dispararon contundentemente.
Las autoridades señalan que la víctima, quien no ha sido aun identificada, presenta un impacto de bala a la altura derecha de su cabeza.
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Por el momento, la zona fue acordonada por uniformados de la Policía y unidades del CTI que realizan el respectivo levantamiento del cadáver, para continuar con las investigaciones que permitan identificar a los responsables de este hecho de sangre.