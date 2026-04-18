La 42° edición de los Premios India Catalina se integra una vez más a la Temporada de Premios de TNT y HBO Max, consolidándose como la cita obligatoria para el talento colombiano e iberoamericano.

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Este sábado 18 de abril, Heisel Mora acompañará desde las 8:00 p.m. la Alfombra Roja en el Pre-Show, entrevistando al mejor talento de la industria, para dar paso a la gala a las 8:30 p.m. Vive la ceremonia que premia la excelencia de la industria audiovisual colombiana e iberoamericana por TNT y HBO Max.

Este año, Warner Bros. Discovery (WBD) fue destacada con 9 nominaciones para sus marcas HBO Max, TNT y Discovery Home & Health, resaltando la gran apuesta por entregar contenidos poderosos que resuenen por su alta calidad, relevancia y sobre todo el inigualable talento latinoamericano.

La aclamada serie CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO, serie Max Original que se encuentra disponible en HBO Max, recibió tres nominaciones: la primera, en la categoría de Mejor Serie Iberoamericana de Ficción; y dos más para PABLO CRUZ Y PAULINA DÁVILA, por sus papeles protagónicos como CHESPIRITO y GRACIELA FERNANDÉZ, en las categorías de Mejor actor iberoamericano de Ficción y Mejor actriz Iberoamericana de Ficción. Ambos estarán presentes en la gala de premiación. Por su parte, la serie documental MARCIAL MACIEL: EL LOBO DE DIOS está nominada a Mejor serie documental iberoamericana.

En producciones locales, ÑAM VS. ÑAM: Batalla en la cocina, el reality protagonizado por Cristhian Caína y Erwin García, mejor conocidos como “Los del Ñam”, está nominado en 3 categorías: Mejor Producción de Variedades, Mejor Reality o Concurso y Producción de Variedades Favorito del Público. TU CASA UN HOGAR CON MABEL CARTAGENA, estrenada en Discovery Home & Health, se encuentra nominada a Mejor Producción de Variedades. Finalmente, WBD recibió una nominación adicional en la categoría Mejor Producción Transmedia por la campaña OREOCRAFT.

Estos reconocimientos son el resultado de una estrategia sólida que prioriza la autenticidad y continúa demostrando que la calidad y la relevancia cultural son pilares fundamentales para crear historias en conjunto con la talentosa comunidad de artistas y creadores latinoamericanos, quienes son el motor de la innovación en nuestra industria.

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Sintoniza este sábado, 18 de abril, a las 8:00 p.m. la gala de premiación de los Premios India Catalina, transmitida en vivo por TNT y HBO Max desde la ciudad de Cartagena, con lo mejor del talento colombiano en una de las noches más importantes del cine y la televisión en la región.