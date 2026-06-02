El inodoro es uno de los elementos más utilizados dentro del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más bacterias y microorganismos puede acumular si no recibe una limpieza adecuada.

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Aunque muchas personas se enfocan en mantenerlo limpio por razones estéticas, los especialistas coinciden en que la higiene de esta superficie es esencial para proteger la salud de toda la familia.

Porque la humedad constante y el contacto frecuente convierten al inodoro en un entorno propicio para la proliferación de gérmenes. Además, cada descarga puede liberar pequeñas partículas al ambiente que terminan depositándose en otras superficies del baño.

Freepik Imagen referencial.

¿Qué riesgos implica no limpiar el inodoro?

La acumulación de suciedad, sarro y residuos orgánicos puede favorecer el crecimiento de bacterias y hongos. Esto no solo genera malos olores, sino que también incrementa el riesgo de contaminación cruzada dentro del hogar.

Los expertos recomiendan prestar especial atención a zonas como el asiento, la tapa, el botón de descarga y la base del sanitario, ya que suelen acumular una gran cantidad de microorganismos invisibles a simple vista.

X @KevinEspiritu Inodoro inteligente

Así puede limpiar correctamente el inodoro

Aplicar un producto desinfectante en el interior de la taza.

Dejar actuar el producto durante varios minutos.

Frotar con una escobilla destinada exclusivamente para el inodoro.

Limpiar el asiento, la tapa y las superficies externas con un paño desinfectante.

Enjuagar y secar las áreas externas para evitar la acumulación de humedad.

Recuerde que es importantísimo que utilice guantes durante la limpieza y lavarse las manos al finalizar el proceso.

Asimismo, la frecuencia ideal de la limpieza depende del número de personas que utilicen el baño. Sin embargo, los especialistas aconsejan realizar una limpieza superficial varias veces por semana y una desinfección profunda al menos una vez por semana.

En hogares con niños, adultos mayores o personas enfermas, la limpieza debe ser aún más frecuente para reducir riesgos sanitarios.

Además de la limpieza regular, los expertos sugieren cerrar la tapa antes de descargar el agua, ventilar adecuadamente el baño y revisar periódicamente la presencia de sarro o manchas difíciles.