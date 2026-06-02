Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Marlies Genz, una turista holandesa de 41 años cuyo cuerpo fue hallado tras varios días de intensa búsqueda en el municipio de Salento, Quindío.

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Según la información oficial, la mujer fue vista por última vez el pasado 25 de mayo, cuando salió a participar en un recorrido turístico relacionado con la cultura cafetera. Desde entonces, sus familiares y las autoridades perdieron todo contacto con ella, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda.

Autoridades analizan las causas del fallecimiento

Aunque algunas hipótesis preliminares apuntan a un posible caso de robo u homicidio, las autoridades recalcaron que aún no existe una conclusión oficial sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

El comandante Carlos Mario Bustamante explicó que, una vez recibida la alerta sobre el hallazgo del cuerpo, se activaron los procedimientos de identificación correspondientes.

“Se adelantaron todos los procedimientos correspondientes que determinaron la identificación del cadáver”, señaló el oficial.

Las labores forenses han enfrentado dificultades debido al avanzado estado de deterioro en el que fue encontrado el cuerpo, situación que ha complicado la determinación exacta de la fecha y causa del fallecimiento.

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Recompensa de $30 millones para esclarecer el caso

Con el objetivo de obtener información que permita avanzar en la investigación, la Gobernación del Quindío anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes aporten datos relevantes sobre lo ocurrido.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para reconstruir los movimientos de la turista antes de su desaparición y establecer si estuvo acompañada por otras personas durante sus últimas horas.

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Alcaldía de Salento lamentó el fallecimiento

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Salento expresó su pesar por la muerte de la ciudadana neerlandesa y destacó el trabajo realizado por los organismos de búsqueda y rescate.

“La Administración Municipal de Salento lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana neerlandesa Marlies Genz, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 25 de mayo en nuestro municipio”.

La administración local también envió un mensaje de solidaridad a los familiares y allegados de la turista.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y agradecemos el trabajo realizado por las autoridades y organismos de socorro que participaron en las labores de búsqueda”.

Finalmente, el municipio reiteró que las circunstancias del caso siguen siendo materia de investigación y pidió a la ciudadanía acudir únicamente a fuentes oficiales de información y evitar especulaciones mientras avanzan las pesquisas.