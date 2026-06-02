El Ministerio de Defensa confirmó el retiro del servicio activo de diez tenientes coroneles del Ejército Nacional, quienes pasarán a la reserva en cumplimiento del proceso de llamamiento a calificar servicios.

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La decisión quedó establecida en la Resolución 006332 del 1 de junio de 2026, firmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Los oficiales incluidos en la medida son Jorge Eliecer González Hoyos, David Portilla Chaves, Édison Fernando Jiménez Rosero, Javier Ignacio Martínez Romero, Manuel Augusto Cabezas Cabezas, Cristhian Fernando Bernal Zambrano, Diego Ernesto Agudelo Núñez, Jair Alfonso Triana Garzón, Edward Felipe Castro Díaz y Carlos Andrés Bernal Noreña.

La decisión fue recomendada por la Junta Asesora

De acuerdo con el acto administrativo, el retiro fue recomendado de manera unánime por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares durante una sesión ordinaria realizada el pasado 22 de abril.

La recomendación fue posteriormente respaldada por el comandante del Ejército, quien presentó la respectiva exposición de motivos el 8 de mayo de 2026.

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¿Qué es el llamamiento a calificar servicios?

La figura de llamamiento a calificar servicios es un mecanismo contemplado para los miembros de la Fuerza Pública que han cumplido los requisitos establecidos para acceder a la asignación de retiro.

Según la resolución, los diez tenientes coroneles cuentan con más de 21 años de servicio activo en la institución, condición que les permite acogerse a este procedimiento administrativo.

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Paso a la reserva

Con la entrada en vigencia de la medida, los oficiales dejarán el servicio activo y pasarán a integrar la reserva de las Fuerzas Militares.

Este tipo de decisiones forman parte de los procesos regulares de relevo y renovación dentro de la estructura de mando del Ejército Nacional, permitiendo la reorganización del personal y la continuidad de la carrera militar dentro de la institución.