En medio del dolor y la consternación que ha generado su muerte, Alexander Avendaño Varelas fue sepultado este lunes en el corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de Medellín.

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Las exequias del joven de 22 años se llevaron a cabo en la parroquia San Cristóbal, donde familiares, amigos y allegados se reunieron para despedirlo y acompañar a sus seres queridos. Posteriormente, el cortejo fúnebre se trasladó hasta el cementerio local, donde recibió cristiana sepultura.

El cuerpo de Avendaño había sido recuperado el pasado 29 de mayo de las aguas del embalse El Peñol-Guatapé, cinco días después de los hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

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Despedida marcada por el clamor de justicia

La ceremonia estuvo marcada no solo por las muestras de afecto hacia Alexander, sino también por los llamados de familiares y amigos para que se esclarezcan las circunstancias que rodearon su muerte.

Los asistentes insistieron en que el caso no quede en el olvido y pidieron celeridad en las investigaciones para establecer responsabilidades. La muerte del joven ha generado una amplia reacción en redes sociales y ha despertado indignación en distintos sectores de la ciudadanía.

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Convocan velatón en su memoria

Tras las honras fúnebres, el círculo cercano de Alexander anunció la realización de una velatón para rendir homenaje a su memoria y mantener viva la exigencia de justicia.

La actividad se llevará a cabo el próximo 6 de junio, a las 7:00 de la noche, en la capilla de San Vicente Ferrer, en la loma de San Cristóbal. La invitación fue extendida a toda la comunidad para acompañar a la familia en este momento y recordar la vida del joven.

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Un caso que sigue bajo investigación

La muerte de Alexander Avendaño, ocurrida el pasado 24 de mayo en el embalse El Peñol-Guatapé, continúa siendo objeto de investigación. En los últimos días han surgido videos, testimonios y señalamientos públicos que han incrementado el interés sobre el caso.

Mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y versiones, la familia mantiene su llamado para que los hechos sean plenamente esclarecidos y se haga justicia por la muerte del joven antioqueño.