Detrás de las insignias de mayor general y de los múltiples títulos doctorales que ostentaba Javier Alberto Ayala Amaya, había una vida entera dedicada al servicio público que se apagó este 1 de junio. La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) confirmó la pérdida de su rector, quien apenas un día antes se había visto obligado a apartarse de su cargo debido a complicaciones de salud que finalmente desencadenaron su deceso.

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La noticia toca de cerca el corazón de la institución y, de manera muy especial, el de su entorno más íntimo: su esposa, María del Rosario Quijano, y sus hijas, quienes hoy reciben el abrazo solidario de una comunidad académica en luto.

Para garantizar el rumbo de la universidad en este momento de transición, la dirección interina ha quedado en manos del general (r) Arnulfo Traslaviña, actual vicerrector general, quien ya venía asumiendo funciones como rector encargado.

La Universidad Militar Nueva Granada honra el legado de su rector fallecido

El vacío institucional que deja Ayala Amaya se siente en los pasillos del campus, donde Ayala Amaya asumió la rectoría el 12 de febrero de 2024. Más allá de su rol administrativo, las directivas y estudiantes recuerdan a un líder que buscó descentralizar la educación y llevar progreso a los territorios.

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En un emotivo mensaje oficial emitido tras su partida, la Universidad Militar Nueva Granada destacó el impacto que el oficial en retiro imprimió en la comunidad: “Su legado permanecerá en cada estudiante, en cada proyecto, en cada región a la que llevó oportunidades y en cada avance que impulsó en nuestra Universidad”.

“La ‘educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz’, que él convirtió en nuestra hoja de ruta, continuará siendo el faro que ilumine el camino de nuestra institución”, manifestaron.

¿Quién era el mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, que falleció este 1 de junio?

La historia del general Ayala no se puede entender sin esa dualidad entre el uniforme y el libro. Su camino en el Ejército Nacional comenzó el 1 de diciembre de 1998 y, a lo largo de más de dos décadas, escaló posiciones de alta responsabilidad —como comandante del Batallón de ASPC Número 26— hasta alcanzar el rango de mayor general, momento en el que optó por el retiro el 31 de mayo de 2022.

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Su vocación militar estuvo profundamente ligada a la defensa jurídica, llegando a ser fundador y director de la Escuela de Justicia Penal Militar, además de liderar los departamentos de Derechos Humanos tanto del Ejército como del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, Ayala entendía que el liderazgo requería una preparación intelectual constante. Tras graduarse en Ciencias Militares, obtuvo un pregrado Cum Laude en Derecho por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su insaciable curiosidad académica lo llevó a acumular maestrías en Seguridad y Defensa en España y Colombia, certificaciones internacionales en Derechos Humanos en Fort Benning (Estados Unidos), un doctorado con tesis sobresaliente en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, otro doctorado Magna Cum Laude en la Universidad Sergio Arboleda y, finalmente, un posdoctorado en la Universidad de Messina en Roma. Esa vasta experiencia la volcó de regreso en la sociedad como docente y decano, formando a nuevas generaciones de profesionales.

Bogotá se prepara para rendir honores póstumos y despedir al líder académico

Los homenajes para despedir al mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya se desarrollarán con los honores propios de su trayectoria institucional en la capital.

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La comunidad neogranadina tendrá la oportunidad de ofrecer su último saludo este martes 2 de junio en el Aula Máxima de la Universidad Militar, donde su cuerpo permanecerá en cámara ardiente desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Posteriormente, las honras fúnebres se trasladarán a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Allí se realizará la velación a partir de las 3:00 p. m. de este martes, culminando con sus exequias el miércoles 3 de junio a las 2:00 p. m. en la Capilla Cristo Salvador de la misma institución militar.