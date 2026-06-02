El Gobierno de Gustavo Petro está en la mira de los organismos de control por presunta participación indebida en política. En su momento la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los ministros de Trabajo y de Salud, Antonio Sanguino y Guillermo Jaramillo, respectivamente.

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Ahora abrió una investigación disciplinaria contra Alfredo Rafael Saade Vergel y ordenó su suspensión provisional del cargo de embajador de Colombia en Brasil hasta el próximo 21 de junio de 2026.

La decisión fue adoptada luego de conocer publicaciones realizadas por Saade en su cuenta de la red social X, donde expresa opiniones sobre la campaña presidencial y sus estrategias políticas.

Según el expediente, la investigación se centra en varios mensajes publicados por el diplomático tras la primera vuelta presidencial. Entre ellos, comentarios en los que cuestionó decisiones de la campaña de Iván Cepeda y pidió el regreso de figuras como Roy Barreras y Armando Benedetti para fortalecer la aspiración electoral del sector político afín al Gobierno.

“Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti, pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solos los torpes politicos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo”, escribió el religioso cristiano.

“Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere a un líder firme”, remató.

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En otro mensaje, Saade escribió: “Le pido a Armando Benedetti que renuncie ya... él sabe para qué”.

Le pido a @AABenedetti que renuncie ya...el sabe para que.@petrogustavo — pastor Alfredo saade (@alfredosaadev) June 1, 2026

Inclusive sugirió que el presidente Petro debería renunciar para buscar los votos para la segunda vuelta: “Renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas”.

Presidente @petrogustavo victoria o muerte.

El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas.

Levántate Colombia — pastor Alfredo saade (@alfredosaadev) June 1, 2026

Los argumentos de la Procuraduría

La Procuraduría sostuvo que los hechos podrían constituir una falta gravísima relacionada con la intervención en política por parte de servidores públicos, conducta prohibida por el Código General Disciplinario cuando se utiliza el cargo para participar en controversias o actividades políticas.

En su análisis, el órgano de control concluyó que la permanencia de Saade en el cargo podría facilitar la continuación o reiteración de la conducta investigada, especialmente porque el proceso electoral aún no concluye y la segunda vuelta presidencial está prevista para el 21 de junio. Por ello, consideró procedente la suspensión provisional mientras avanza la investigación.

La medida implica la separación inmediata de sus funciones y la suspensión del pago de remuneración durante el tiempo que permanezca apartado del cargo. Además, la decisión será revisada en consulta por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, aunque su cumplimiento es inmediato.

Dentro de las pruebas ordenadas, la Procuraduría solicitó al Consejo Nacional Electoral información sobre los candidatos inscritos para las elecciones presidenciales y pidió una inspección técnica de la cuenta de X de Saade para verificar la autenticidad de las publicaciones, su contenido y el alcance de los mensajes objeto de investigación. También requirió a la Cancillería información relacionada con su nombramiento, funciones y situación laboral.