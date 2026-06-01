La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, hizo una importante invitación al excandidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo, luego que junto a su fórmula Paloma Valencia, no alcanzará los votos necesarios para la segunda vuelta presidencial.

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La congresista aseguró que está lista para tomarse un café con el exdirector de la Dane, con el propósito de conseguir su respaldo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Además, la parlamentaria aseguró que está dispuesta a reunirse con otros excandidatos como Sergio Fajardo, Claudia López y algunos congresistas como Jennifer Pedraza.

“Estoy lista para tomarme ese café, estoy lista tomarme el café con mis compañeros del Congreso de la República como Jennifer Pedraza. Estoy lista para abrirles la puerta a los votantes del candidato presidencial Fajardo, de Claudia también, con quien hemos tenido diferenciar política, pero en este momento sabemos que lo que está en riesgo es la institucionalidad, la democracia, la participación libre”, dijo.

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Recordemos que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo fueron los grandes perdedores de la jornada electoral, pues solo consiguieron 1,6 millones de papeletas, frente a los 10,3 millones de votos obtenidos por Abelardo De la Espriella, quien es seguido por Iván Cepeda, quien consiguió 9,6 millones de votos.

Tras conocerse los resultados de las elecciones, la excandidata del Centro Democrático reconoció su derrota y anunció su apoyo al candidato del movimiento Defensores de la Patria.

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La senadora dijo estar firme “al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”.

“Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos y es cierto. Yo, como Paloma, la de siempre, la que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia”, señaló.

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Oviedo se deslinda de Valencia

Por su parte, el compañero de fórmula de Valencia, Juan Daniel Oviedo, aseguró que los votos que esperaban recibir “desaparecieron” por una campaña de De la Espriella que consideró “sucia, machista, homofóbica”.

“Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”, declaró tras conocer los resultados.

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El economista dijo que, a diferencia de Valencia, informará su postura de cara a la segunda vuelta el próximo 3 de junio porque es “una decisión seria” y recordó que se debe a “los bogotanos y bogotanas”.

Oviedo añadió que el compromiso con el Centro Democrático “era hasta el 31 de mayo” y que a partir de ahora seguirá un camino diferente junto a su equipo.