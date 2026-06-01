Tras los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en el conteo de los votos, que le dieron la victoria al candidato Abelardo De La Espriella, en la primera vuelta presidencial, el pasado 31 de mayo, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que “el conteo fue impecable“.

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Aunque el jefe de Estado cuestionó el censo electoral y desconoció los resultados, asegurando que “debían estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios" y que en la última semana habrían sido “variados en tres oportunidades“, el funcionario señaló, en entrevista con Caracol Radio, que en todos los puestos de votación del país hubo transparencia en el conteo.

Penagos aclaró varias dudas del proceso y destacó además la labor que cumplieron los jurados de votación, permitiendo así la agilidad en la lectura de los resultados. Sobre el software de conteo el registrador señaló: “Primero, el censo electoral en Colombia se cerró desde el pasado 30 de abril y, segundo, ese censo electoral se entrega a las campañas para que puedan consultar el lugar de votación de cualquiera de sus militantes”.

Asimismo, afirmó al medio antes citado que “en el software no hay números ni cédulas de ciudadanía (...) solo se utiliza para consolidar la información que llega de las mesas de votación”.

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El registrador Hernán Penagos indicó en las últimas horas que el conteo de las mesas de votación “fue impecable” y que el hecho de que no se presentaran reclamaciones en las mesas por parte de los testigos “da cuenta de que los jurados hicieron ese conteo de manera eficiente“.

En comparación con las elecciones de hace cuatro años, el registrador sostuvo que el “software de escrutinio“, que se ha convertido en tema de debate, “fue el mismo que se utilizó para las elecciones del Congreso de hace dos meses”.