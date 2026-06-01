Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, anunció este lunes su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial, haciendo un llamado a todos los colombianos a unirse alrededor de la defensa de la democracia, las instituciones y las libertades que hoy enfrentan serias amenazas.

“Colombia debe unirse para defender la democracia. Hoy más que nunca debemos rodear las instituciones y garantizar que cada voto sea respetado. El país necesita firmeza, carácter y liderazgo para enfrentar los desafíos que vienen”, afirmó Miguel Uribe.

De acuerdo con Uribe Londoño, Abelardo de la Espriella representa la determinación necesaria para proteger la democracia frente a cualquier intento de desconocer la voluntad ciudadana o sembrar dudas sobre la legitimidad de las instituciones.

“Los colombianos deben permanecer vigilantes y unidos. La estabilidad del país depende de que respetemos las reglas democráticas y defendamos el resultado que se decida en las urnas”, señaló.

El anuncio estuvo marcado por el recuerdo de Miguel Uribe Turbay, cuya ausencia se sintió en la jornada electoral en la que debía estar defendiendo sus ideas, participando del debate y representando a millones de colombianos que encontraron en él una voz de esperanza.

“Su causa fue Colombia y lo seguirá siendo. Ese compromiso con la libertad, la seguridad, la democracia y el futuro de nuestra nación no se detiene. Hoy respaldamos a Abelardo de la Espriella porque creemos que representa los principios y el liderazgo que el país necesita para superar la incertidumbre y avanzar con esperanza hacia un mejor futuro”, concluyó.