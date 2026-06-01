En las últimas horas, la multinacional Cerrejón anunció que a partir de este 1 de junio todas las operaciones mineras, férreas y portuarias serán suspendidas, como consecuencia de un bloqueo mediante protesta que mantienen comunidades desde el pasado 23 de mayo en el departamento de La Guajira.

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Dicho bloqueo impide el suministro de bienes esenciales para la operación, incluido el combustible, el transporte de carbón hacia el puerto y el desarrollo de las actividades productivas en la mina.

En consecuencia, la mayoría de los contratos de trabajo quedan suspendidos, salvo aquellos indispensables para labores de cuidado y mantenimiento durante la suspensión. Estas actividades incluirán las medidas sociales requeridas y los controles ambientales obligatorios.

La multinacional informó que ha enfrentado este año cerca de 80 bloqueos que han afectado sus operaciones, especialmente las actividades ferroviarias.

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Finalmente, en el comunicado indica que “reitera el llamado al diálogo constructivo para poner fin a estas acciones, que no solo afectan las operaciones de Cerrejón, sino que también generan impactos negativos sobre el empleo, el desarrollo regional y la estabilidad económica de La Guajira y Colombia.