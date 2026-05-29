En el departamento del Cesar estarán instaladas 2.754 mesas en 300 puestos de votación, para este domingo 31 de mayo cuando se realizará a nivel nacional las elecciones presidenciales en primera vuelta. En ocasión a ello, la Policía Nacional informó que desplegarán 2.026 uniformados en esta región del país.

Le puede interesar: Gustavo Petro se va de la Presidencia sin resolver la crisis de inundaciones en la Mojana y la falta de agua en La Guajira

De este total, 915 policías estarán de manera directa en los puestos de votación y 1.111 en los alrededores, asegurando la movilidad y el orden público en los diferentes municipios. Asimismo, el dispositivo contará con el apoyo de 120 uniformados provenientes de las Direcciones de Investigación Criminal, Antinarcóticos e Inteligencia Policial, quienes fortalecerán las acciones de prevención y control durante la jornada electoral.

Cortesía

Adicionalmente, contarán con la presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, preparada para atender cualquier alteración que se pueda presentar durante los comicios.

Dispondrán de un parque automotor de 437 vehículos y 770 equipos de comunicación, que permitirán una reacción oportuna y una cobertura efectiva en todo el territorio.

Vea aquí: Liberan al empresario Brayan Forero tras más de un año de su secuestro en el sur del Cesar

“Tendremos cobertura en 19 municipios del departamento, custodiando 1.095 mesas en 58 puestos de votación, para un potencial electoral de 451.979 ciudadanos. Hemos dispuesto todas nuestras capacidades institucionales para garantizar una jornada transparente, segura y en completa tranquilidad. Recordamos que cualquier delito electoral puede denunciarse ante la plataforma URIEL del Ministerio del Interior o a través de la línea de emergencia 123”, manifestó el comandante de la Policía Nacional en el departamento del Cesar, coronel Raúl Ruiz Aramendiz.

Por su parte, la Décima Brigada del Ejército Nacional presente en el Cesar y La Guajira, informó que más de 4.000 soldados fueron desplegados para brindar seguridad en 111 puestos de votación en ambos departamentos

Cortesía

De igual manera, otros 3000 uniformados permanecerán ubicados sobre vías principales y terciarias, además de desarrollar operaciones militares ofensivas en sectores estratégicos, con el objetivo de neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar la tranquilidad del proceso democrático.

Lea también: Policía rescató a menor de edad que habría sido abusada sexualmente

Estos soldados recibieron un riguroso entrenamiento previo, fortaleciendo sus capacidades mediante ejercicios tácticos y capacitaciones enfocadas en la prevención de delitos electorales, con el propósito de actuar de manera oportuna y dentro del marco legal ante cualquier situación que altere el orden público o afecte la transparencia de las elecciones.