José Francisco Guevara Gutiérrez; su hija Doris, que era docente, y Pedro Martínez, un reconocido vendedor de loterías, fueron las tres víctimas mortales que dejó el accidente de tránsito que se registró la mañana de este jueves 28 de mayo en el municipio de San Pedro, Sucre, en el tramo vial El Bongo-Puerta de Hierro.

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Los tres, nativos y residentes en el puerto fluvial de Magangué, Bolívar, viajaban desde Barranquilla en la vans marca KIA de color blanco y placas WGU-804 que fue impactada en un costado de su parte delantera por una volqueta a la altura del corregimiento Bajo de la Alegría.

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El aparatoso evento vial dejó además seis heridos, entre ellos el conductor del vehículo de servicio público que por la gravedad de las lesiones sufridas permanece internado en una clínica de la ciudad de Sincelejo. Otros dos heridos son menores de edad.

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Aún las autoridades de tránsito de Sucre no se han referido a este accidente y sus posibles causas.