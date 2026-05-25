Por pedido del Departamento de Policía Sucre la Dirección General de la institución destinó nuevas moto-patrullas para fortalecer la capacidad de reacción de los policías que están asignados a los CAI de Gran Colombia, Tacaloa y La Ford.

Sin duda este nuevo parque automotor redundará en la seguridad de los sincelejanos, en especial de los que habitan los sectores que hacen parte de la jurisdicción de los CAI antes mencionados.

De acuerdo con el coronel Alonso Triana, tres de las seis nuevas moto-patrullas fueron destinadas al CAI de Gran Colombia, en la zona sur de Sincelejo; dos más para CAI Tacaloa y una para el CAI La Ford.

“Estos automotores permitirán fortalecer las labores de vigilancia, prevención y reacción frente a situaciones que afecten la convivencia y seguridad ciudadana, facilitando una atención más rápida y efectiva a los requerimientos de la comunidad”, dijo el coronel.

A su vez el oficial reafirmó su compromiso de continuar trabajando articuladamente con las autoridades y la ciudadanía para consolidar entornos más seguros, fortaleciendo día a día la capacidad operativa y el servicio policial en beneficio de todos los sincelejanos.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, estuvo presente en la entrega del parque automotor del CAI Gran Colombia, desde donde le agradeció a la Policía Nacional por el trabajo que realizan en pro de una mejor seguridad y ambientes para todos los que habitan y visitan la ciudad.