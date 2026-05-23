Angie Rodríguez Fajardo, la nueva aliada que tienen los habitantes de la región Mojana en el Gobierno Nacional a través del Fondo Adaptación que ella gerencia, visita con frecuencia la zona en la que confluyen cuatro departamentos, tres de ellos del Caribe.

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La más reciente de sus visitas fue al municipio de Majagual, en el departamento de Sucre, desde donde indicó que el cierre definitivo del boquete de Cara ‘e gato debe convertirse en prioridad nacional inmediata, y de no ser así emprenderá acciones legales junto a las comunidades afectadas para exigir soluciones urgentes ante el riesgo que enfrentan miles de familias.

“No vamos a esperar otra tragedia. Está en juego la vida de la gente y la gente no puede seguir esperando”, afirmó Rodríguez Fajardo, al recordar la tragedia de Armero como ejemplo de lo que ocurre cuando las alertas son ignoradas por el Estado.

Su ultimátum en favor de la gran región Mojana se produjo en presencia de veedores ciudadanos, líderes sociales, consultores e interventores de la región que se mostraron de acuerdo con sus planteamientos, al tiempo que les renacen las esperanzas del cierre del boquete a pesar de al gobierno del cambio le quedan poco menos de tres meses.

Finalmente la gerente del Fondo de Adaptación dejó claro que no permitirá más demoras frente a una problemática que por años ha golpeado a los habitantes de la Mojana.

“Necesito prioridad para sacar adelante el cierre de Cara ‘e gato. Esa es la función del Fondo Adaptación: lograr una solución estructural e integral. Y lo digo públicamente: esto debe ser una prioridad nacional”.

También reveló que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para denunciar posibles hechos de corrupción o negligencia alrededor de las obras y decisiones relacionadas con la emergencia. “Se lo dije al presidente de la República: si destapar la corrupción me cuesta la vida, estoy dispuesta a hacerlo, pero a mí nadie me va a callar”.